2019 franchise bedeli almayan markaların büyüme yılı olacak

Gıdadan mobilyaya, eğitimden gayrimenkule, kozmetikten sağlığa onlarca farklı sektörden şirket bu yıl yüzlerce şube açacak. Markaların bu yıl sadece Türkiye'de değil yurtdışında da büyüme ivmesi devam edecek. Zincir markaların şubeleşme atağı 2019'da büyük bir hız kazanacak. Gıdadan takı-aksesuara, eğitimden gayrimenkule, kişisel bakımdan sağlığa kadar birçok alanda hizmet veren bu markalar, rotayı yurtdışına da çevirecek. Bu yıl en çok şube açacak markalar yine gıda sektöründen çıkarken, kendi eko sistemini yaratan franchise sektöründe cafe-restoran, kozmetik, takı-aksesuar, bilişim-telekom, kişisel bakım ve hizmet büyüme hızını arttıracak sektörler arasında yer alacak. Bu sektörlerin içerisinde franchise giriş bedeli almayan markalar öne çıkıyor. So CHIC...,Monte Bianco Coffee, Harput Dibek Kahvesi, Bargello, Kobikom Telekomünikasyon, Payna Grup, Cooper and Hunter ve Kahta Çiğköfte bu alanda başı çeken markalar arasında yer alıyor. Bu markaların yılsonuna kadar 500'ün üzerinde şube açması bekleniyor. Başarılı bir satış grafiği vaat eden girişimciyi sevindiren bu markalar, franchise bedeli almamanın yanı sıra girişimcilere cazip destekler de sunuyor.Medyafors Fuarcılık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, "Franchise sektörüne her yıl yeni markalar dahil olurken, bu yol ile kısa sürede ciddi bir büyüme kaydeden şirketler, rekabet için avantajlı teklifler sağlıyor. Son dönemde bayilik veren birçok firma, rekabet şartlarını sağlayabilmek amacıyla franchise bedeli talep etmiyor. Bu da sermaye talep etmeyen firmalardan bayilik alımının hızla ilerlemesine ve en çok tercih edilen iş yeri açma modüllerinden bir tanesi olmasına sebep olmuştur. Yeterli yatırıma sahip olan birçok yatırımcı, bayilik bedeli vermeden zincirin parçası olabiliyor. Medyafors Fuarcılık'ın fuar organizasyonlarıyla sektörlerin gelişimine markalaşma hızının artmasına önemli ölçüde destek olduğunun altını çizen Erem, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarında yüzlerce markayı yatırımcısıyla bir araya getiriyoruz. Bazı markalar franchise bedeli almazken bazıları lokasyon desteği veriyor, kimisi de anahtar teslim franchise veriyor. Markaların sunduğu fırsat ve kampanyalar kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin yüzünü güldürüyor. Büyümek isteyen markalar ile girişimcileri arasında köprü kurduğumuz bu dev organizasyon 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında 17. kez gerçekleştirilecek" dedi.