30 milyarlık girişim pazarı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de franchising alanı son yıllarda rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 50 milyar dolarlık bir hacim ve 150 binden fazla kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Ancak asıl büyümenin önümüzdeki yıllarda yaşanması bekleniyor. Zira araştırmalara göre 2019 sonuna kadar 70'den fazla yabancı marka Türkiye pazarına girmek için araştırma yapıyor. Her biri en az 10 mağaza açma hedefi taşıyan bu markalar, şimdiden Türk girişimci arayışına da başladı.Öte yandan Türkiye'de franchise veren bin 800 Türk markası da bulunuyor. Şu ana kadar dışarıya açılmayı başaran markalarımızın sayısı ise 80 civarında seyrediyor. Ancak 500 Türk markası pusuda bekliyor ve kısa süre içerisinde dünyaya açılacak. Girişimciliğin güvenli limanları arasında gösterilen franchise sistemi, özellikle az riskle çok kazanmayı hedefleyenlere büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye franchise pazarının ulaştığı hacim, 2015 itibarıyla 50 milyar doları aştı. Sektör 200 binden fazla kişiye de yeni istihdam alanı yarattı. 2015 ve 2016'da da franchising sektörü, yeni girişimcilere fırsatlar yaratmaya devam edecek. Bu yılki büyüme planlarına projeksiyonuna göre yabancı aktörlerin de devreye girmesi ile pazarın 50 milyar dolarlık bir hacmi kolaylıkla bulacağı tahmin ediliyor. 2015'te aranan girişimci sayısı ise 10 bin olarak ifade ediliyor Son yıllarda özellikle büyük sermaye gerektirmeyen, yüksek kar marjlı franchise modelleri oldukça popüler. Zira yaz aylarına girerken düşük yatırımla iş kurmak daha kolay. Açık hava sahalarında küçük standlarla kurulacak farklı iş modelleri, girişimcinin bütçesini sarsmadığı gibi yüksek kar marjlarıyla yatırımın kısa zamanda geri dönüşünü sağlıyor. Özellikle son yıllarda alışveriş merkezi kültürünün yaygınlaşmasıyla değişen trendler yeni iş sahalarını da oluşturdu.Türkiye'de franchising'in geldiği noktada son dönemde yatırım patlaması yaşanan AVM'lerin önemi büyük. Gelinen tabloyu anlamak için rakamlara bakmak yeterli. Çünkü Türkiye'de adeta franchise markası patlaması yaşanıyor. Türkiye franchise pazarının ulaştığı hacim, yıllık olarak 43 milyar dolar civarındadır. Bugün Türkiye'de zincir işletmelerin sayısı 2500'ü bulurken, bunların yüzde 28'ini yabancı kökenli markalar oluşturuyor. Zincirlere bağlı şube sayısı ise 60 bini geçmiş durumda. Türkiye, Avrupa Franchise Federasyonu istatistiklerine göre Türkiye, zinciri sayısıyla Avrupa birincisi konumuna yükseldi. Türkiye'yi Fransa ve Almanya izliyor. Öte yandan Türkiye'nin yurtdışında da büyüme stratejileri büyük potansiyele sahip. İstatistiklere göre, şu ana kadar dışarıya açılmayı başaran markalarımızın sayısı 100'ü geçti. Ancak araştırmalara göre 700 Türk markası pusuda bekliyor ve kısa süre içerisinde dünyaya açılacak.Tüm dünyada franchise sisteminin başarı sırrı, bazı seçimlerin doğru yapılmasında gizli. Bu kapsamda 5 önemli kriter öne çıkıyor.Uygunluğuna bakın: Franchise almadan önce araştırılması gereken, öncelikle işin size uygun olup olmadığıdır. İnsan içine çıkmaya korkan biri, yoğun kişisel satış gerektiren franchise almamalı.Yatırım yerini iyi seçin: İşin usulüne uygun olarak sayımlar, ölçümler, değerlendirmeler yapılmalı. Esasen yer seçimi de başlı başına bir uzmanlık alanı.Her isteyen alıyorsa dikkat!: Yeni gelişen, işi bilmeyen, paraya ihtiyacı olan zincirler her isteyene franchise veriyor, sonuçta büyük ölçüde başarısız olunuyor. Yatırım yapacağınız markayı doğru seçinFirmayı iyi araştırın: Broşürlerde cazip laflar yer alsa bile, mevcut işletmecilerle konuşulmalı, başarı dereceleri ve firmanın geçmiş uygulamaları öğrenilmeli.Avukatlara danışın: Franchise anlaşması genelde sert maddeler içerse ve pazarlık konusu edilmese bile, özel durumlarda bazı tavizler alınabiliyor. Ayrıca firmanın genel tutumu anlaşılmalı, tehlikeli olabilecek maddeler mutlaka avukatlara danışılmalı.