HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Altın fiyatları konusunda son dakika hareketliliği! 1 Ocak gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

konusunda son dakika hareketliliği! 1 Ocak gram fiyatları bugün ne kadar?

konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Özellikle dün altın fiyatlarında yaşanan düşüşten sonra bireylerin ilgisi iki katına çıkmış durumda. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatları konusundaki son dakika değişimlerini yakından takip ediyor, uzmanlar da birikim açısından altının son derece olumlu bir yatırım olacağı fikrini paylaşıyor. Yeni ayın ilk günü 1 Şubat ? İşte anlık değişimler ve detaylar.

Giriş Tarihi: 1.2.2019 07:31
Altın fiyatları konusunda son dakika hareketliliği! 1 Ocak gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Son günlerde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu durumun nedenleri arasında doların düşmesi ve piyasalardaki hareketlilik var. Bugün ? Bu sorunun cevabı, ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler, uzman yorumları, genel anlamdaki gelişmeleri özel olarak hazırladığımız haberimizde.

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları son dönemde vatandaşlar tarafından daha çok araştırılıyor. Bu durumun nedenleri arasında fiyatlarındaki değişikler de var. Yeni ayın ilk günü olan 1 Şubat Cuma günü gram altın 220,08 TL'den alınırken 220,15 TL'den satılıyor.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları konusunda son dakika hareketliliği! 1 Ocak gram çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN