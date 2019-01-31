Azure Grup’tan Sanal Yapı Market Girişimi

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İnşaat sektöründe daralma yaşandığı bir dönemde Küresel ortaklıkları ile tanınan Azure Grup'tan bu alana ciddi bir yatırım açıklaması geldi. Türkiye'nin şu anda en fazla yatırıma ihtiyaç duyduğunu dile getiren Azure Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Yurtdışında büyümemizin yanı sıra Türkiye'de de yeni yatırım süreçlerini devreye alıyoruz. Şu anda paradan para kazanma yolunda adımlar atılırken, biz elimizi taşın altına sokmaya karar verdik ve inşaatı destekleyecek bir yatırım için çalışma başlattık. Hedefimizde Türkiye ve çevre ülkelerin en büyük yapı market ağını ve lojistiğini kurmak var" dedi. Ortadoğu ülkelerinde özellikle uluslararası taşımacılık alanında uzun yıllardır faaliyette bulunduklarını hatırlatan Erkan Gül, "Azure Grup, küresel lojistik devlerinin görmediği bölgelerde yer alıyor. Suriye, Irak, Afganistan gibi zor coğrafyaların yanı sıra Katar, Rusya gibi ikili ticaretin olumlu geliştiği ülkelerde büyüyor. Şu anda iki aşamalı bir planı devreye alıyor. İlk yatırım sürecimiz Türkiye ile ilgili. Suriye, Katar ve Irak'ta 4 olan yapı marketi şubemizi Türkiye'de de büyütmek istiyoruz. 2019'da ilk adım olarak ülkemizin en büyük sanal platforumunu devreye alacağız. Ardından mağaza açma hedefindeyiz. Bizim sistemimizde yapı market ürünleri çok daha uygun maliyetlerde satılacak. Yurtdışında da Özbekistan ve Kazakistan gibi Türki Cumhuriyetler'de projelerimiz olacak. 103 milyon dolarlık iki farklı iş üstlendik" diye konuştu.Türkiye'nin her şeyden çok genç, dinamik ve yaratıcı girişimcilere ihtiyacı olduğunu kaydeden Erkan Gül, "Bankaların uyguladığı yüksek faiz politikaları ticari gelişmenin önünü kesiyor. Finans kuruluşları daha destekleyici bir yaklaşıma girmeli. Ticari koşulların iyileşmesinde bankaların büyük rolü var. Yatırım yapmak isteyenlere uygulanan faiz oranları yarı yarıya düşürülebilir, bunun formülünü paylaşabiliriz.Kaldı ki bunu yapmak da zor değil, gerekirse Türkiye'nin önde gelen bir bankasıyla iş geliştirme konusunda ortaklık yapmaya, ülkemiz için her türlü işi ve projeyi geliştirmeye hazırız" şeklinde konuştu.Gül, 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Katar'da inşaatların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Türk şirketlerinin rol aldığı projelerin sayısının da arttığını kaydetti. Katar'ın ünlü ailelerinden Al-Khayarin ile Doha'da ZAD Gulf Trading adlı bir şirket kurduklarını aktaran Gül, "Birçok yerli ve yabancı firmaya başta malzeme tedariki, içinde yatakhane, yemekhane gibi alanların da olduğu işçi yaşam alanları, çalışanların lojistik transferi, depolama hizmetleri gibi alanlarda çalışıyoruz. Ayrıca şirketlerin lojistik, taşımacılık ve gümrükleme hizmetlerini veriyoruz" dedi.