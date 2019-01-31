Bu yıl Franchise’da kartlar yeniden karılacak

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 1000'e yakın franchise çalışması içerisinde olan firma bulunuyor. Ancak bu kadar çok girişimin içerisinde başarılı olan sayısı o kadar az ki; bu oldukça düşündürücü. Bir yanda Türk insanının girişimci ruhunun sonucunun heyecan verici durumu var, ancak diğer taraftan bakınca da çok sayıda başarısız girişim bulunuyor. Bu tabloya bakarak yeni bir girişimde bulunan Yahya Pulat Dealer firmasını kurdu. Polat girişimcilere yönelik çalışmalarını şöyle özetledi: "Öncelikle bu kadar girişimin başarı oranının düşüklüğünü anlamaya çalıştık. Bu konuda Goodjob Marka Danışmanlık şirketiyle bir işbirliği yaptık ve nedenleri sorgulamaya başladık. Temelde iki neden karşımıza çıktı. Birinci neden, markalaşmayla ilgili çalışmaların yetersizliğiydi. Türk girişimcisinin konuya bakışı tamamen ürün odaklı. Konsept ve müşteri odaklı düşünemiyoruz. Temel mantığın tüketici ihtiyacını çözecek modeller geliştirmek olmadığını tespit ettik. İkinci neden, sürdürülebilir yapılar kurmadaki yetersizliğimiz. İşin sürdürülebilirliği ve çoklanabilirliğine çok kafa yormuyoruz. Aslında franchise sistemlerinde yapılması gereken bir bilgisayar yazılımı gibi süreçleri kodlamak. Sektördeki kötü örneklerden tecrübe almıyoruz. Biz Dealer olarak hem franchise verenlere hemde franchise yatırımcısı olmak isteyenlere hizmet veriyoruz. Doğru iş modelleri kuruyoruz." varsa bunu tespit edip çalışabilir hale getiriyoruz."Pulat, "Franchise yatırımı yapacak girişimciler için çalışıyoruz; bu kitlenin de doğru yatırımı yapmasını sağlıyoruz. Öncelikle onlara pazarı doğrulanmış bir marka sunuyoruz. Bu da büyük oranda yatırım riskini izole ediyor. Diğer konu da işi nerede ne şartlarda yapacağı. Bugün doğru mağazanın seçilme süreci en az doğru markaya yatırım kadar önemli."Sorumluluk alan bir şirket olduklarını belirten Pulat şöyle devam etti: "İşimiz franchise yatırımının gerçekleşmesi ile bitmiyor. İşletmenin karlılığını ve işletmecinin işe olan motivasyonunu da izliyoruz. Eğer müdahale etmemiz gereken bir nokta olursa işe tekrar dahil oluyoruz. Girişimcileri kazandırmaya çalışıyoruz."