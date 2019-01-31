Ek avantajlarıyla kaskolu olmak artık daha cazip

BUGÜN NELER OLDU

Günümüzde kasko yaptırmanın artık bir lüks olarak algılanmadığını belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Kasko ile sadece müşterilerimizin aracını korumuyoruz, üçüncü şahısları da koruma altına alıyoruz. Aynı zamanda kasko poliçelerimizi sigortalıların yaşayabilecekleri zorlukları göz önünde bulundurarak çeşitli teminatlarla güçlendiriyoruz. Örneğin ikame araç süresinde sektörün en iyi uygulamaları arasındayız, müşterilerimize hasarsızlık koruma teminatı veriyoruz. Böylece hasar anında onların yanında durarak daha konforlu bir süreç yaşatıyoruz" dedi. Kaskonun sadece aracın karışabileceği kazalarda oluşan hasarı değil; deprem, sel, dolu ve hatta toplumsal hareketler sırasında araçta meydana gelebilecek her türlü hasarı da güvence altına aldığını hatırlatan Koray Erdoğan, "Son 2 yıldır meydana gelen sel ve dolu gibi doğa kaynaklı afetler, araçlarda çok fazla hasara neden oldu. Bu doğa olayları yüzünden sürücüler de çok zor durumda kaldı. Öngörülemez riskin bu kadar arttığı dönemlerde kasko bir zorunluluk haline geldi" ifadesini kullandı.Kasko ürününün daha geniş bir kitleye ulaşmasını hedefleyen Ray Sigorta, kasko ürününü çeşitli teminatlarla güçlendiriyor. Ray Sigorta, sigortalıların zor durumda kalmaması için kasko poliçesi dâhilinde normalde 14 gün olarak sunulan ikame araç süresini, 30 güne çıkardı. Ray Sigorta aynı zamanda, hasarsızlığın korunması tarafında da avantajlarını sürdürüyor. Bu da bir sonraki dönem kaskoda daha düşük prim avantajı sağlıyor. Hasarsızlık oranı %30'a gelen müşterilerine, hasarsızlık koruma teminatı veren şirket, aracın o yıl pert olmaması durumunda ve hasarda Ray Sigorta Hızlı Onarım Merkezlerinin kullanılması halinde hasarsızlığı devam ettiriyor. Türkiye'nin birçok ilinde, 44 servisiyle Ray Sigortalılara hizmet sunan Hızlı Onarım Merkezleri hızla ağını genişletiyor. Hasar durumunda sigortalılara pek çok avantaj sağlayan merkezler, 15 bin liraya kadar hasarlarda eksper beklemeden hızlıca onarım sağlıyor.RAY Sigorta, her bütçeye uygun kasko ürününde, mesleklere özel %25'e varan indirimler de sunuyor. Hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, mimarlar, mühendisler, öğretim üyesi ve öğretmenler, muhasebeci ve mali müşavirler, TSK üyeleri ve devlet memurları özel indirimlerden faydalanabiliyor.