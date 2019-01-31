Girişimciye enerji verecekler

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Türkiye'nin önde gelen enerji şirketlerinden Limak Enerji, 2016 yılından bu yana devam ettirdiği Türkiye'nin Enerji Akademisi Projesi (TEA) ile gençlerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ve teknolojilerini destekleyecek TEA Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı'nı kurdu. Geçtiğimiz yıl sonunda hayata geçirilen yeni program, enerji alanında sektörel gelişmeler, dünyada hızla gelişen teknolojiler, yaygınlaşan yenilikçi iş modelleri ve dijital dönüşüm trendleri dikkate alınarak tasarlandı. Türkiye'nin enerji sektörüne odaklanmış ilk girişimcilik hızlandırma programı olan bu program kapsamında, girişimci adaylarının ve girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, iş modellerini ya da teknolojilerini geliştirebilmeleri ve hayata geçirebilmeleri için gereken destekler Limak Enerji tarafından sağlanacak. 'Elimizi taşın altına koyuyoruz' Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, "Enerji alanında katma değeri yüksek ürünler üretmemiz, yerli katkı oranını artırmamız ve bunları yurtdışına ihraç edebilmemiz gerekiyor. Biz de bu alandaki girişimleri desteklemek amacıyla Limak Enerji olarak elimizi taşın altına koyma kararı aldık. Enerji sektörüne yönelik oluşturduğumuz Girişimcilik Hızlandırma Programı'nın örnek olmasını ve sektördeki diğer paydaşları da harekete geçirmesini arzu ediyoruz" diye konuştu. Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven ise enerji sektörünün hızla değiştiğini ve yeni teknolojilere adapte olamayan ve bunlara öncülük edemeyen şirketlerin zamanla bu yarışın gerisinde kaldığını belirterek, "Bu program ile yeni bir fikri veya girişim arzusu olan insanlara bir ortam yaşatmak istedik. Ülkemiz, şirketimiz ve girişimciler açısından olumlu sonuçları olacağına inanıyoruz" dedi. Programa başvuru yapabilecekler ise şöyle; Enerji üretimi, enerji tesislerinin işletmesi, elektrik dağıtım, satış ve ticaret, akıllı şebekeler, elektrik depolama, geri kazanım ve geri dönüşüm, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarına yönelik yenilikçi iş fikirleri büyük veri, yapay zeka, blockchain, siber güvenlik yazılım ve çözümleri olan girişimci adayları, girişimciler, erken aşamadaki startup ve şirketler başvuru yapabilecek. Programda desteklenmeye hak kazanan projeler, 6 ay boyunca hızlandırma kamplarına ve mentorluk sürecine dahil edilecek. Program bitmeden yapılacak ara eleme sunumları ve sonrasında final sunumları ile başarılı girişimler belirlenecek. Program sonunda takımlar, girişimci desteğinden pilot uygulama desteğine; yatırım kapasitesini artırmadan Limak Enerji iş birliğine kadar farklı alanlarda kazanım fırsatları elde edebilecekler. Programa kabul edilen ekipler, ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş uygulamalı eğitim ve yoğun mentorluk desteklerinden faydalanacaklar. Verilecek eğitim ve mentorluk desteği, hem iş fikri ve iş modeli geliştirmeye yönelik metodları hem de sektörel bilgi ve saha deneyimlerini kapsayacak şekilde uygulanacak.Mentors Network Turkey işbirliğinde yürütülecek olan Türkiye'nin Enerji Akademisi (TEA) Limak Enerji Girişimcilik Hızlandırma Programı katılımcıları, Limak Enerji yönetici ve uzmanları ile birebir çalışma ve uygun iş modellerinde sahada uygulama yapma imkanına da sahip olacak. Bunun yanı sıra, katılımcıların program boyunca ve sonrasında Limak Enerji ile işbirliği, uzun vadeli ortaklıklar ve uygun aşamaya gelinmesi halinde yatırım alma gibi seçenekleri de olacak. Mentors Network Turkey program kapsamında katılımcılara girişimcilik, iş modeli, ürün ve iş geliştirme, büyüme ve yatırıma hazırlanma konularında eğitim ve mentorluk desteği sunacak. İş fikrinden başlayarak başarılı bir girişimi hayata geçirmeye kadarki süreçte doğru adımları atabilmek için gerekli tüm eğitimleri program kapsamında uygulamalı olarak alacaklar. Aşağıdaki eğitim başlıklarının yanı sıra girişimlerin ihtiyaçları doğrultusunda, ilave konular da eğitim programına eklenecek.