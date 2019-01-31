Girişmcilerin tuz zaferi

BUGÜN NELER OLDU

Hizmet sektöründe birçok farklı alanda faaliyetlerde bulunan Oktay Gözüyukarı, kızı Sibel Gözüyukarı sayesinde üretime yöneldi. Türkiye'de ve dünyada nadir bulunan 'doğal kaynak tuzu' için Kırıkkale'nin Delice ilçesinde üretim tesisi kuran ve piyasaya giren Mayi Tuz, hızlı bir büyüme performansı sergiledi. Tuzlar önce gurme marketlerde yerini aldı. Ardından Türkiye'de zincir restoranların mutfağına girdi. Bugün Amerika'ya da tuz ihracatı yapan Mayi Tuz, Amerika'dan Rusya'ya birçok lüks restoranların sofralarında da kullanılmaya başlandı. Toprağının alkali yapısından dolayı da minerali oldukça zengin. Sadece Kırıkkale Delice bölgesinde olmasından dolayı da, başka bir yerde tesis bulunmuyor. Tuz üretimine ilk başlanıldığında günlük tuz üretimi 3 tondu, talepler doğrultusunda günlük üretimi 10 tona çıkardık. Bugün Amerika ve Rusya'ya ihracat var. Amerika'da hem marketlerde hem restoranlarda ürün kullanılıyor. Rusya'da ise lüks restoranların sofralarına girdi. Kore, Rusya, Irak ve Japonya ile görüşmeler devam ediyor. Ciro hedefi 60 milyon lira.Mayi Tuz Türkiye'de bile yeni pazara girmişken, doğal kaynak tuzunun dünyada da nadir bulunması sebebiyle yurtdışından ciddi talep geldiğini belirten Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, "Dağın eteklerinden gelen doğal kaynak suyunu hijyenik sera tipi havuzlara alıp sadece güneş enerjisiyle kurutarak paketliyoruz. Tuzun içeriğine zararlı alüminyum silikat, ferro siyanur gibi zararlı hiçbir madde eklemiyoruz" dedi.