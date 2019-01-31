Hipotermiyi önleyen ceket vakumlu pakette

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Hipotermi (vücut ısısının ani düşüşü ve bilinç kaybı), şok, donma ve doğal afet gibi durumlarda kullanılan acil durum ceketi, bu gibi olağanüstü durumlara maruz kalıp bilinç kaybına giren kişinin vücut ısısını tekrar yükselterek hayatta kalmasını sağlıyor. Özel alüminyum Supafoil malzemesinden yapılan Surviva Jak – Hayat Kurtaran Ceket, vücut ısısını %99 oranında geri yansıtarak, giyen kişinin düşen vücut ısısını tekrar eski seviyesine getirip ölümden kurtarıyor. Uzay giysilerinde de ısıyı yansıtmak için kullanılan bu teknoloji ile, bir aynanın ışığı yansıtması gibi, vücuttan yayılan radyan ısıyı geri yansıtarak etki gösteren ürün sayesinde, bilinç kaybı ile ölüm durumuna geçen vücut, ceket vasıtasıyla ısıyı geri alıp giyene geri yansıtarak vücut ısısının normale dönmesini sağlıyor. Ürünü Türkiye ile buluşturan girişimci Ersin Mete Ertürk, "Surviva Jak- Hayat Kurtaran Ceket, acil durumlarda kullanılan ve bu durumlara maruz kalanlar için geliştirilen hayati bir ürün. Giyen kişiyi donmaktan ve hipotermiden koruyarak hayatta kalmasını sağlıyor. Standart alüminyum battaniyelere kıyasla ısıyı 4 kat daha hızlı ilettiği laboratuarlarda kanıtlanan ceketin en önemli özelliği, vücutta en çok ısı kaybı olan baş bölgesini kapatması. Diğer taraftan, ceketin en önemli özelliklerinden biri de giyene rahat hareket edebilme imkanı vererek mobil halde de giyilmesine olanak sağlaması. Bu sayede güvenlik güçleri ile arama kurtarma ekiplerinin kullanabilmesi de kolaylaşıyor. Ayrıca vakumlu paketi ile sadece 100 gramlık bir ağırlığa sahip olması, ürünün her yere kolayca taşınıp yer kaplamadan götürülebilmesi için çok değerli. Doğu'da görev yapan güvenlik güçlerimizin özellikle kış aylarında daha da zor ve tehlikeli şartlarda görev yaptığını düşündüğümüzde, çantalarında bu ceketin yer alması, şok, donma ve hipotermi gibi olası acil durumlarda kolayca giyilebilerek vücut ısılarının normale çıkmasını sağlayacaktır" dedi. Vakumlu paketi ve hafifliği sayesinde her yere rahatlıkla ve yük oluşturmadan taşınıp çantaların içine girebilen ceket, yağmur, kar ve fırtınadan etkilenmiyor. Ergoflex dikiş yerleri sayesinde giyen kişinin rahatça hareket edebilmesini sağlayan ürün, giyildiğinde az ses çıkartıp tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ceketin kimler tarafında kullanılabileceği konusunda da bilgi veren Ertürk, "Özellikle ağır kış şartlarında dağlarda ve açık arazide görev yapan güvenlik güçlerimiz ve askerlerimiz ile arama kurtarma ekiplerinin çantalarında bulunması, olası bir acil duruma karşı koruyucu etki gösterecektir. Bununla birlikte, meydana gelebilecek deprem ve doğal afet durumlarında, barınma, ürün, ilaç gibi destekleri sağlamakla görevli devlet kurumlarının da stoklarında bulundurması, ürünün bu gibi acil durumlara maruz kalan kişilere hızlıca ulaştırılabilmesi açısından önemli olduğunu bildiren Ertürk, "Avcılık, dağcılık sporlarıyla ilgilenen bireysel kullanıcıların da önlem olarak yanlarında taşıyabileceklerini belirtti.