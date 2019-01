İhracatçı KOBİ’ye 3 milyar 104 milyon liralık destek

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl da ihracatçının yüzünü güldürecek hamleler peş peşe geliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Mal ihracatına yönelik devlet yardımlarımız gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli iyileştirilirken, KOBİ'ler başta olmak üzere her ölçekte firmamızdan artan talep görmektedir. 2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3.1 milyar liralık destek vereceğiz" dedi.Yeni Ekonomi Programı'nda da ilan edildiği gibi önümüzdeki 3 yıllık dönemde kamu kaynaklarının öncelikli olarak ihracatı artıracak, teknolojik ürün üretimi sağlayacak ve cari açığı azaltacak yatırımlara kanalize edilecek olmasının ihracat odaklı politikalara verilen önemin en büyük göstergesi olduğuna dikkat çeken Pekcan, "İnanıyoruz ki 2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır" değerlendirmesinde bulundu.Destek programları içerisinde her ölçekte firmanın kendisine özgü ihtiyaçlarına hızlı ve kolay cevap bulmasının mümkün olduğunu söyleyen Pekcan şöyle devam etti: "Bu vizyon ile ihracatımızın yüksek katma değerli dönüşümünü sağlamada en önemli önceliğimiz olan teknoloji, markalaşma ve tasarıma yönelik 2018 yılında verilen toplam 861 milyon liralık destek tutarı, destek bütçemizden en büyük payı almıştır. 2018 yılında yaklaşık 600 firmanın teknoloji, tasarım ve markalaşma faaliyetleri desteklenmiş olup, yeni dönemde daha fazla markamızı, yerli ve milli teknolojimizi dünya pazarlarına taşımak, her sektörden daha fazla sayıda firmamızın tasarım ve ürün geliştirme kapasitelerini artırmak için destek sağlamaya devam edeceğiz."Fuar destekleri için 2018'de 8 bin 700'ü aşkın firmaya toplam 520 milyon liralık kaynak sağlandığını belirten Pekcan, şunları söyledi: "İhracat yaparken firmalarımızın almak zorunda oldukları belgelerin yanı sıra ihracat yaparken kendilerine avantaj sağlayacak belgeler için yapacakları harcamalarına destek sağlamaya devam ediyoruz. Ayrıca, firmalarımızın ihraç ürünlerini yurt dışındaki küresel ölçekte alıcılara pazarlamaya yönelik maksimum 2 senelik projelerine destek veriyoruz, 2018 yılında bu alanlardaki 40 milyon lira destekten 856 firma faydalandı. Bunlara ilave olarak başta KOBİ'lerimizin uluslararası rekabetçiliğini artırmak ve bu yolla sürdürülebilir ihracat artışı sağlamak üzere firmalarımızın sektör paydaşları ile kümelenme anlayışı çerçevesinde bir işbirliği kuruluşu vasıtasıyla 5 yıl süreyle yürütecekleri UR-GE projelerini desteklemeye devam ediyoruz. UR-GE desteklerimiz için 2018 yılında 192 aktif proje kapsamında 92 işbirliği kuruluşuna toplam 40 milyon liralık kaynak sağlandı."