KOBİ’ler 2019’u fırsata çevirecek

BUGÜN NELER OLDU

İMES Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar yeni atılım projeleriyle ticaret alanındaki en bilinir markalardan biri haline gelen İMES'in 2019'da da hız kesmeyeceğini söyledi. "2019'un ihracat ve girişimci yılı olacağını belirten Akar, bu yıla ilişkin beklentilerini şu sözlerle anlattı: "Ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında her zaman en önemli katkıyı ihracat sağlamaktadır. Aynı zamanda ihracat, iç piyasanın daraldığı dönemde firmalarımızın ayakta kalabilmesini sağlayan en önemli kriterdir. 2019 ihracat ve girişimci yılı olmalıdır. 2019'u fırsata çevirmek için çalışmalıyız. Olumsuz bakarak ve konuşarak hiç bir yere varamayız. Olumlu düşünmeliyiz. Ülkece hedefler koymalı, hedeflerimize ulaşmak için çalışmalı ve başarmalıyız. İhracatımızı artırmamız için sanayicilerimiz katma değeri yüksek üretimler gerçekleştirmeli ve ihraç etmelidir. Küresel pazarlarda yer edinmenin yolu budur. Endüstri 4.0 gerçekleşti, makinalar birbirleri ile konuşuyor. Bunun gerisinde kalmamalıyız. Yerli ve milli üretim için Ar-ge'yi ticari mala dönüştürecek oryantasyonu başarmamız lazım. Küçük ve orta ölçekli firmalarımızın da ürün geliştirmeye yönelmeleri gerekiyor. İthal ürünlerin yerlileştirilmesi çalışmalarında İMES'in doğru bir merkez olduğunu, araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme adına İMES'in doğru nokta olduğunu düşünüyorum. Proje firmalarımız bu konuda çok iddialı çalışmalar yapıyor. Robottan, CNC tezgâhlara kadar katma değeri yüksek ürün üretimimiz artmıştır. Proje temelli çalışmalarımız yapılıyor. İMES'teki firmalarımız ülkemiz dâhilinde üretimlerini ve kalitelerini ispat etmiş firmalar. Birçoğu teknoloji ağırlıklı üretim gerçekleştiriyor. Savunma sanayine, sağlık alanına, otomotiv sektörüne üretim yapıyoruz. İnsan vücudunda kullanılan implantları, protezleri üreten, CNC makine ve teknolojik makine üreten otomotiv sanayine ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlarımız mevcut. Bununla birlikte İMES'in start-up firmalara çok büyük avantajı var. İMES'in bütününe baktığımızda İMES'te ciddi bir makine parkuru, insan gücü ve tecrübe birikimi var. 50 yılı aşkın sanayi firmalarımız var. Büyük bir bilgi birikimi mevcut. Kitap gibi sanayicilerimiz var. Kuluçka merkezi gibi imkânlar sağladığını düşünüyorum. İMES'teki firmalarımızın kendini bu anlamda geliştirmesi için Yönetim olarak üniversite sanayi işbirliği ile ürün geliştirme konusuna önem veriyoruz. Sanayicilerimizde ARGE ve ÜRGE çalışmaları ile mesafe kat edilebileceğinin bilincinde. Bunun için üniversitelerimizle görüşmelerimiz, toplantılarımız oluyor. Üniversitelerin sanayi ile birlikte çalışmasını, belki öğrencilerimizin eğitimlerinin bir kısmını sanayide yürütmelerini sağlamamız gerekiyor. Bunu tüm ülke genelinde ele almalıyız. Sanayicilerimizin büyümek için yere ihtiyaç duyuyor. Öz sermayesini arsaya ve fabrika yapımına yatırım yapan sanayicimiz, üretim için kredi kullanmak zorunda kalıyor. TOKİ ya da Sanayi Bakanlığımız sanayicilerimize organize sanayi bölgelerinde fabrika yapabilir."Akar sözlerine şöyle devam etti, "TOKİ ya da Sanayi Bakanlığımız sanayicilerimize organize sanayi bölgelerinde fabrika yapabilir. İleri teknoloji üreten ve ürettiğini ihraç eden KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza çeşitli anlaşmalarla tahsis edebilir. Ayrıca KOBİ'lerin ürün geliştirmeye yönelmeleri gerekiyor. İthal ürünlerin yerlileştirilmesi çalışmalarında İMES'in doğru bir merkez olduğunu, araştırma, geliştirme ve ürün geliştirme adına İMES'in doğru nokta olduğunu düşünüyorum."