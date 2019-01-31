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Küçük bir tezgâhla başladı 31 mağaza 1000 çalışana ulaştı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Küçük bir tezgâhla başladı 31 mağaza 1000 çalışana ulaştı
Teknolojideki hızlı değişim perakende sektörünü de etkiliyor. Perakende sektörü geleceğin tüketicisi Y ve Z kuşağının değişen davranışlarına göre yeniden şekilleniyor. 1976'dan bu yana özellikle mobilya, elektronik, bilişim, küçük ev aletleri, beyaz eşya, tekstil ve halı gibi alanlarda faaliyet gösteren, ayrıca 1000'e yakın çalışanı bulunan Aksu Çarşı' da bu alanda girişimcileri motive edecek örnekleri bünyesinde barındırıyor. Şirketin küçük bir tezgâhla başlayan serüveni bugün Türkiye'nin birçok ilinde, toplam 31 mağazası ile büyümeye devam ediyor. Mağazacılık yatırımlarında yeni nesil teknoloji kullanımının oldukça önemli olduğunu ifade eden Aksu Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aksu şunları anlattı: "Sektör hızla değişiyor, günümüzde tüketiciler mağazaya uğramadan ürünleri satın alıp, adresine istiyor. Perakendeciler olarak hem farklılaşmak hem de tüketicilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde cevap vermek için teknolojiyi kullanıyoruz. Sadece yeni fikirlerin, farklı bir bakış açısı ile üretilmesi de yeterli değildir. Aynı zamanda onları olabildiğince hızlı bir şekilde geniş bir pazar ve müşteri kitlesine tanıtılması gerekiyor. Bu alanda 2019' u fırsatlar yılı olarak görüyorum. Yeni nesil mağazacılık, girişimcilerin gözdesi olacaktır. Önemli olan teknoloji ile iç içe büyüyen genç ve dinamik neslin alışkanlıklarını iyi okuyabilmektir" dedi. Aksu, kendi şirketlerindeki başarıyı ise şu sözlerle özetledi: "Aksu Çarşı olarak, 'Eve dair herşey' sloganı ile tüm ihtiyaçlar için tek adres olmayı hedefledik. Bununla birlikte hedefimiz, Sektörde Türkiye'nin en büyük perakende mağaza zinciri olmak."
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