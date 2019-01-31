Küçük bir tezgâhla başladı 31 mağaza 1000 çalışana ulaştı

Teknolojideki hızlı değişim perakende
sektörünü de etkiliyor. Perakende
sektörü geleceğin
tüketicisi Y ve Z kuşağının
değişen davranışlarına
göre yeniden şekilleniyor.
1976'dan bu yana özellikle
mobilya, elektronik,
bilişim, küçük ev aletleri,
beyaz eşya, tekstil ve halı
gibi alanlarda faaliyet
gösteren, ayrıca 1000'e
yakın çalışanı bulunan
Aksu Çarşı' da bu alanda
girişimcileri motive edecek
örnekleri bünyesinde
barındırıyor.
Şirketin küçük bir tezgâhla
başlayan serüveni
bugün Türkiye'nin birçok
ilinde, toplam 31 mağazası
ile büyümeye devam ediyor.
Mağazacılık yatırımlarında
yeni nesil teknoloji
kullanımının oldukça
önemli olduğunu ifade
eden Aksu Çarşı Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet
Aksu şunları anlattı: "Sektör
hızla değişiyor, günümüzde
tüketiciler mağazaya
uğramadan ürünleri
satın alıp, adresine istiyor.
Perakendeciler olarak
hem farklılaşmak hem de
tüketicilerimizin taleplerine
hızlı bir şekilde cevap
vermek için teknolojiyi
kullanıyoruz. Sadece yeni
fikirlerin, farklı bir bakış
açısı ile üretilmesi de yeterli
değildir. Aynı zamanda
onları olabildiğince
hızlı bir şekilde geniş bir
pazar ve müşteri kitlesine
tanıtılması gerekiyor. Bu
alanda 2019' u fırsatlar yılı
olarak görüyorum. Yeni
nesil mağazacılık, girişimcilerin
gözdesi olacaktır.
Önemli olan teknoloji ile
iç içe büyüyen genç ve
dinamik neslin alışkanlıklarını
iyi okuyabilmektir"
dedi. Aksu, kendi şirketlerindeki
başarıyı ise şu
sözlerle özetledi: "Aksu
Çarşı olarak, 'Eve dair
herşey' sloganı ile tüm
ihtiyaçlar için tek adres olmayı
hedefledik. Bununla
birlikte hedefimiz, Sektörde
Türkiye'nin en büyük
perakende mağaza zinciri
olmak."