Küçük bir tezgâhla başladı 31 mağaza 1000 çalışana ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Teknolojideki hızlı değişim perakendesektörünü de etkiliyor. Perakendesektörü geleceğintüketicisi Y ve Z kuşağınındeğişen davranışlarınagöre yeniden şekilleniyor.1976'dan bu yana özelliklemobilya, elektronik,bilişim, küçük ev aletleri,beyaz eşya, tekstil ve halıgibi alanlarda faaliyetgösteren, ayrıca 1000'eyakın çalışanı bulunanAksu Çarşı' da bu alandagirişimcileri motive edecekörnekleri bünyesindebarındırıyor.Şirketin küçük bir tezgâhlabaşlayan serüvenibugün Türkiye'nin birçokilinde, toplam 31 mağazasıile büyümeye devam ediyor.Mağazacılık yatırımlarındayeni nesil teknolojikullanımının oldukçaönemli olduğunu ifadeeden Aksu Çarşı YönetimKurulu Başkanı MehmetAksu şunları anlattı: "Sektörhızla değişiyor, günümüzdetüketiciler mağazayauğramadan ürünlerisatın alıp, adresine istiyor.Perakendeciler olarakhem farklılaşmak hem detüketicilerimizin taleplerinehızlı bir şekilde cevapvermek için teknolojiyikullanıyoruz. Sadece yenifikirlerin, farklı bir bakışaçısı ile üretilmesi de yeterlideğildir. Aynı zamandaonları olabildiğincehızlı bir şekilde geniş birpazar ve müşteri kitlesinetanıtılması gerekiyor. Bualanda 2019' u fırsatlar yılıolarak görüyorum. Yeninesil mağazacılık, girişimcileringözdesi olacaktır.Önemli olan teknoloji ileiç içe büyüyen genç vedinamik neslin alışkanlıklarınıiyi okuyabilmektir"dedi. Aksu, kendi şirketlerindekibaşarıyı ise şusözlerle özetledi: "AksuÇarşı olarak, 'Eve dairherşey' sloganı ile tümihtiyaçlar için tek adres olmayıhedefledik. Bununlabirlikte hedefimiz, SektördeTürkiye'nin en büyükperakende mağaza zinciriolmak."