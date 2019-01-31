Küçük işletmelere destek

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KOBİ'ler için kefalet limiti 12 milyon TL'den 25 milyon liraya çıkarıldı. Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine yönelik kararda yapılan değişiklikle, her bir yararlanıcı için kefalet limitini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek. Döviz kredilerine verilen kefaletlerde Kredi Garanti Fonu'nun onay verdiği tarihteki kur esas alınacak. Kararda, işletme kredilerinin ödemesiz dönemine, ihtiyaç duyulması durumunda 1 ay ilave yapılması da hüküm altına alındı. Kredi verenler, kredinin açılış tarihinden başlamak üzere işletme kredilerine 96 ay, yatırım kredilerine ise 156 ayı aşmamak kaydıyla birden çok yapılandırma yapabilecek, kredi vadesini değiştirebilecek. Yapılandırma durumunda ödemesiz dönem, bu kapsamda belirlenen sürelere en fazla ilave 12 ay olarak uygulanacak.Kredi Garanti Kurumu'ndan temerrüt durumunda kredi veren tarafından tazmin talebinde bulunmadan önce, yararlanıcıya Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılandırma imkânı tanınmış olması şartı aranacak.