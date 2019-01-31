Prim üretiminde %15’lik artış

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeSigorta Birliği (TSB), Aralık sonu prim üretim istatistiklerini yayımladı. Buna göre, toplam prim üretimi yaklaşık 50 milyar 421 milyon lira olarak gerçekleşti. 43 milyar 586 milyon lirası hayat dışından gelirken 6 milyar 766 milyon lirası hayat tarafında üretildi. 12 aylık toplam prim üretimi geçen senenin aynı dönemine göre %14.7 arttı. Bu artış oranları hayat dışında %17.3, hayatta %1 olarak hesaplandı. Zorunlu trafik sigortasının da içinde yer aldığı kara araçları sorumluluk branşında %15'lik artışla 13 milyar 304 milyon lira prim üretildi. Kaskoda 7 milyar 825 milyon lira, yangın ve doğal afetlerde 6 milyar 589 milyon lira, hastalık ve sağlıkta 6 milyar lira prim üretildi.