Rusların tercihi Türk narenciyesi

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, Rusya'da TV ve radyo programlarına katılarak Türk narenciyesini tanıttı. Komsomolskaya Pravda, Argumenty i Fakty, Kommersant, Gazprom Medya gibi birçok medya grubunun yayınlarında Türk narenciyesinden övgü ile bahsedildi.

Söz konusu yayınların yanı sıra Rusya'nın önde gelen seyahat ve gastronomi dergilerinden, Ogoniok, Gastronom, Zdrovia ve L'Officiel Voyage'da özellikle Natalia Nehlebova ve Lyalya Kiseleva başta olmak üzere birçok Rus gazeteci kendi köşelerinde Türk narenciyesinin faydalarını örnekleri ile anlattı. Köşe yazarlarının kimi narenciyenin cildi güzelleştirdiğinden, kimileri de özellikle kış aylarında hastalıklardan koruduğuna vurgu yaptı.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin girişimi ve Türkiye Tanıtım Grubu'nun desteği ile yürütülen yayınlarda ise, dünya üzerinde ticareti yapılan her 100 meyvenin 13'ünü tüketen Rus halkının tercihinin Türk narenciyesi olduğuna vurgu yapıldı. Rusya'nın en büyük narenciye tedarikçisi olma hedefi ile çalışmalarını sürdüren Türk narenciye sektörünün toplam ihracatının üçte birini Rusya'ya yaptığı belirtilen yayınlarda, Türk narenciyesinin her geçen gün Rus mutfaklarında daha fazla yer edinmeye başladığı kaydedildi.