Sebze-meyve fiyatları mevsim normallerinin üzerinde

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, "Denetimleri 2018'de 2017'ye oranla 40 kat artırdık. 4 bin personelle fiyat takibi yapıyoruz. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Ama esas denetim vatandaşın denetimidir. Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve-sebze pahalıysa, mevsime göre tüketim yaparsa, ürünlerde dengeleme oluşacaktır" dedi.Turkuvaz Medya Ankara Temsilciliği'ni ziyaret eden Pakdemirli, önemli açıklamalarda bulundu. Yaz gelmeden Hal Yasası'nın çıkacağını, Perakende Yasası'nı da ele alacaklarını kaydeden Pakdemirli şöyle devam etti:"Perakende yasası, bugün marketlere yerel ve coğrafi işaretli ürünü yüzde bir satman gerekiyor diyor. Bunu daha yüksek orana çıkardığımız takdirde lojistik kayıpların önemli kısmından kurtulmuş oluyoruz. Bu hem tüketici hem üretici hem market için iyi olur, yerel ekonomiyi kalkındırır. Buradaki zincirden herkes hakkaniyetli bir pay almalı." Bugün 47 milyon küçükbaş hayvan olduğunu söyleyen Pakdemirli, "2022'nin başlarında bu sayıyı 85 milyona çıkartacağız" diye konuştu.Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin keneviri ihraç edecek duruma gelmesi durumunda 2-3 milyar dolar kazanabileceğini söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, aHaber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, SABAH Ankara Bölge Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık, Daily SABAH Ankara Temsilcisi Nur Erbay ile bir araya geldi.