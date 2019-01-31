‘Sigorta sektörü olarak ekonomiye kefil oluyoruz’

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Son yıllarda ülkemizde finansal sigortaların önemi gittikçe artıyor. Başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların faaliyetleri sırasında karşı karşıya kalabilecekleri risklere karşı koruma sağlayan Finansal Sigortalar başlığı altında ülkemizde düzenlenmiş üç sigorta türü bulunuyor: Bina Tamamlama Sigortası, Alacak Sigortası ve Kefalet Sigortası. Gelişmiş ülkelerde çok önemli konumda olan bu üç ürün, hükümet tarafından çıkarılan düzenlemelerle birlikte Türkiye'de de daha sık kullanılmaya başlanacak. Bina Tamamlama, Alacak ve Kefalet Sigortaları'nın hem enflasyonla mücadele hem de ekonomiyi canlandırma noktasında önemli olduğunu belirten Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, şunları söyledi: "Bu sigorta ürünleri, konut satışlarının artmasını ve KOBİ'lerin bankalardan daha kolay kredi çekip ticaretlerine devam etmesini sağlayacak. Bir başka ifadeyle ekonomide para döngüsünün devam etmesinde olumlu yönde etkimiz olacak. Finansal Sigortalar sayesinde hem konut sahibi olmak isteyen müşteri ile müteahhit, hem de banka ile esnaflarımız arasındaki güven ilişkisini tesis edeceğiz. Yani Finansal Sigortalar, ekonomiye can vermekle birlikte hükümetimizin başlattığı Enflasyonla Topyekun Mücadele kampanyasına da destek sağlayacak. 'Sigorta sektörü olarak ekonomiye adeta kefil oluyoruz' diyebilirim."