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’den gıda enflasyonu hamlesi

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Tarım Kredi’den gıda enflasyonu hamlesi
Gıdada son dönemde yaşanan gelişmelere karşı 850 bin çiftçi ortağı olan Tarım Kredi Kooperatifleri de adım atıyor. Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tedarik zincirinde yeni adımlar atacaklarını ve fide üretiminde bir ortaklığa gideceklerini söyledi. Ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ile Bereket Sigorta arasında yapılan protokol ile kooperatif ortaklık payı Bereket Sigorta tarafından karşılanacak. Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, "Belli miktarda poliçe yapanın payını biz üstleneceğiz" dedi.
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Tarım Kredi’den gıda enflasyonu hamlesi
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