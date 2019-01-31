HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Tekafül 2 milyar liraya ulaştı

Tekafül 2 milyar liraya ulaştı

Giriş Tarihi: 31.1.2019
Katılım sigortacılığında, diğer adıyla tekafülde 11 ayda toplam 1.9 milyar lira prim üretildi. Trafik sigortasında prim üretimi 1.1 milyar lira olurken, kaskoda 244 milyon lira prim üretildi. Katılım sigortacılığında en çok prim üretilen üçüncü branş 158 milyon lirayla yangın ve doğal afetler olurken, bu branşı 146 milyon lirayla ferdi kaza, 87 milyon lirayla genel zararlar, 21 milyon lirayla hastalık-sağlık, 18 milyon lirayla hukuksal koruma, 10 milyon lirayla da genel sorumluluk branşları takip etti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekafül 2 milyar liraya ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN