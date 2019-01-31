Tekafül 2 milyar liraya ulaştı

BUGÜN NELER OLDU

Katılımsigortacılığında, diğer adıyla tekafülde 11 ayda toplam 1.9 milyar lira prim üretildi. Trafik sigortasında prim üretimi 1.1 milyar lira olurken, kaskoda 244 milyon lira prim üretildi. Katılım sigortacılığında en çok prim üretilen üçüncü branş 158 milyon lirayla yangın ve doğal afetler olurken, bu branşı 146 milyon lirayla ferdi kaza, 87 milyon lirayla genel zararlar, 21 milyon lirayla hastalık-sağlık, 18 milyon lirayla hukuksal koruma, 10 milyon lirayla da genel sorumluluk branşları takip etti.