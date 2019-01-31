Yüksek teknolojili KOBİ’ye 5 milyon liralık destek

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) "Teknolojik Ürün Yatırım destek Programı (KOBİ TEKNOYATIRIM)" ile teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanındaki ürünlere 5 milyon liraya kadar destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.KOSGEB'in "Teknolojik Ürün Yatırım destek Programı"na ilişkin değerlendirmede bulunan Varank, yenilenen program çerçevesinde, başvuruları almaya başladıklarını belirterek bu kapsamda Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesini destekleyeceklerini açıkladı. Programla teknolojinin tabana yayılmasını, ülkenin ihracatının artırılmasını hedeflediklerini vurguladı. Çağrı esaslı olmayan programın, yıl boyunca sürekli başvuruya açık tutulacağını dile getiren Varank, program şartlarını taşıyanların, her zaman başvuru yapabileceklerini ifade etti. Destek almaya hak kazananlarının, talep etmeleri halinde yüzde 25'lik kısmını erken ödeme olarak önceden alabileceklerini belirten Varank, "Teknolojik Ürün Yatırım destek Programı çerçevesinde KOBİ'lerin makine, teçhizat ve yazılım giderleri için yüzde 60'ı geri ödemesiz, yüzde 40 geri ödemeli olmak üzere yüzde 100'e varan oranlarda destek sağlanacak. Ayrıca personel eğitim, danışmanlık, tanıtım ve pazarlama gibi giderlerine yüzde 60 geri ödemesiz destek verilecek. Makine- teçhizat ve yazılım giderleri için 'Yerli Malı' belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına yüzde 15 ilave edilecek. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünler için destek miktarı 500 bin lira olacak. Toplam proje süresi 36 ayı geçemeyecek" açıklamasında bulundu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteklerinin ve vizyonunun yenilendiğini belirterek, "KOSGEB, yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme destek Programı'nda önemli bir değişikliğe gitti. Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız" dedi. Program kapsamına giren girişimcilerin kadın, engelli, gazi, şehit yakını veya genç olması halinde, pozitif ayrımcılık uygulayacaklarını da belirten Varank, "İşletmede çalışanların sigortalarının kaç gün yatırıldığı üzerine kurulu bir performans desteğimiz var. Bu girişimcilere her yıl performans desteğine ek olarak 5 bin TL daha destek vereceğiz. Girişimcilerimiz 2 yıl boyunca bu destekten faydalanabilecek" ifadesini kullandı.Varank, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB'in bu yıla yeni bir vizyonla girdiğini ve yüksek teknolojiyi odağına aldığını belirterek, kurumun tamamen yenilenen 3 destek programının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, "Teknoyatırım destek Programı'nı, hazırlıklarını sürdürdüğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı şemsiyesi altında çalıştırarak, ülke ekonomimizin önceliklerine göre hayata geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin endüstrileşmesine ve ticarileşmesine özel önem vereceğiz. Program çağrısını bu hafta açacağız. 2018 yılında orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında kabul edilen 73 projenin, 490 milyon liralık bir yatırım hacmi oluşturmasını bekliyoruz. Bu bütçenin 208,6 milyon lirası KOSGEB tarafından desteklenecek. Bunlar içinde makine, teçhizat, yazılım, personel, kira, teknik danışmanlık ve eğitim giderleri yer alıyor" değerlendirmesinde bulundu.Programla birlikte firmaların yatırım sürecinde ticarileşmeye yönelik giderlerinin destekleneceğini belirten Varank, desteklenen 73 projeye ilişkin şunları kaydetti: "Yapılan yatırımlarla istihdama katkı sağlayacağız. Özellikle ithalatı yüksek ara malların yerlileştirilmesi için yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca Yerlileştirme Programı ile KOSGEB desteklerine daha bütüncül ve stratejik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber çalışarak, cari açığı azaltacağı bir modelde KOSGEB'den daha verimli bir şekilde faydalanacağız."Bu yıl KOBİ'lerin büyük işletmelerle yapacakları iş birliklerini ilk kez destek kapsamına aldıklarına işaret eden Varank, "KOBİ'ler, tabiri caizse 'abi'leri olan büyük işletmelerle iş birliği yapmaları halinde destekten faydalanacak. İş Birliği destek Programı kapsamında ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Daha önce bu rakam sadece 1,5 milyon liraydı. Yine önceki versiyonda 5 KOBİ'nin bir araya gelmesi şartı vardı, bunu da 2'ye indirdik. Programımızın çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz." ifadesini kullandı. Varank, KOSGEB'in yeni girişimcilere yönelik planlanan Girişimciliği Geliştirme destek Programı'nda önemli bir değişikliğe gittiğini vurgulayarak, programla hem geleneksel girişimcileri hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren ileri teknoloji girişimcilerin yanında olacaklarını bildirdi. Girişimciliği Geliştirme destek Programı'nı yüksek teknolojiye uyarladıklarını kaydetti.