2018’i çifte rekorla kapattı

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Türk Telekom, 2018'de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı. 2018 yılı içinde 4.3 milyon net yeni abone kazanımıyla 2008'deki halka arzından bu yana en iyi abone artışını kaydeden Türk Telekom, toplam abone sayısını 46 milyona yükseltti.Türk Telekom, yüzde 12.6'lık yıllık büyüme rakamıyla 2018'de 20.4 milyar TL gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artışını da kaydetti.Faaliyet giderlerinin düşürülmesinde etkin bir performans ortaya koyan Türk Telekom, son 10 yılın en yüksek yıllık FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) artışını gerçekleştirdi.Buna göre FAVÖK, 2018 sonunda yüzde 30.7 artışla 8.4 milyar TL'ye yükseldi.Türk Telekom, başarılı performansı ile dördüncü çeyrekte 2.2 milyar TL net kâr elde etti. TL'nin dolar ve euro karşısında yıl içinde yaşadığı değer kaybı Türk Telekom'un, sağlam gelir büyümesi ve faaliyet kârı artışına karşın yıllık bazda 1.4 milyar TL zarar açıklamasına neden oldu. Ancak, döviz kurlarındaki değişimin etkisi arındırıldığında Türk Telekom'un net kârı, geçen yıla göre yüzde 39 oranında artarak 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti.Şirket, 2018'de yatırım harcamalarını yüzde 27 artırarak 4.1 milyara çıkardı.Türk Telekom CEO'su Dr. Paul Doany, "İki kere yukarı yönlü revize ettiğimiz yılsonu hedeflerimizi rekor rakamlarla gerçekleştirmeyi başardık. Finansal ve operasyonel sonuçlarımız Türk Telekom'un sağlam yapısı ve güçlü nakit akışı yaratmadaki etkili yönetim performansını da ortaya koyuyor" dedi. 2018'e pek çok başarıyı sığdırdıklarını aktaran Doany, "Önümüzdeki dönemde faaliyet kârlılığımızı artırırken, dijitalleşme ve 2023 hedeflerine ulaşmak için ülke ekonomisine yatırım yapmaya, paydaşlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Türk Telekom'un toplam abone sayısı 46 milyona, sabit internet abone sayısı 10.9 milyona, fiber abone sayısı 3.6 milyona çıktı. Yalın DSL hatları dâhil, toplam sabit erişim hatları, 14.4 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı ise son 10 yılın en yüksek artış değeri olan 1.9 milyon büyüme ile 21.5 milyona çıktı.