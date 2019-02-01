Altın fiyatları için son dakika müjdesi! 1 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son günlerde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında altın fiyatları yer alıyor. Bu durumun nedenleri arasında doların düşmesi ve piyasalardaki hareketlilik var. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Bu sorunun cevabı, ve altın fiyatlarındaki anlık değişimler, uzman yorumları, genel anlamdaki gelişmeleri özel olarak hazırladığımız haberimizde.

1 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları son dönemde vatandaşlar tarafından daha çok araştırılıyor. Bu durumun nedenleri arasında çeyrek altın fiyatlarındaki değişikler de var. Yeni ayın ilk günü olan 1 Şubat Cuma günü gram altın 220,08 TL'den alınırken 220,15 TL'den satılıyor.