- Bakanlıktan marketlere şok denetim- Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri insan sağlığına zararlı gıdaların satışlarına geçit vermedi- Et ve şarküteri ürünleri didik didik edildi(Fotoğraflı)İrfan Çalışkan - Cem GeçimANKARA (İHA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara'da ve ülke genelinde vatandaşın sağlığını tehlikeye sokacak A'den Z'ye tüm gıda ürünlerinde geniş çaplı denetim gerçekleştirdi.Vatandaşların sağlığını etkileyecek gıda ürünleri, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş bir denetime tabi tutuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz'ın koordinesinde gerçekleşen denetimlere, çok sayıda personel katıldı. Ankara'nın toptan satış yapan büyük marketlerinin gezildiği denetimde, özellikle et ve şarküteri reyonları didik didik edildi. Sergilenen ürünler, muhafaza koşullarından, bulunduğu dolapların ısı derecesine, hijyeninden, ürünün üretim firmasına, barkodundan son kullanma tarihine kadar geniş yelpazede denetimden geçirildi. İsmi yeni duyulmuş gıda ürünlerinden numuneler alınarak, incelenmek üzere Orman ve Tarım İl Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Denetim esnasında marketlerde alışveriş yapan vatandaşların nabzı da tutuldu. Genel Müdür Selçuk, ara sıra vatandaşlara markette bulunan ürünlerin kalitesinden ve hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu. Kimi vatandaşları bilgilendiren Selçuk, reyon arkasında görev yapan çalışanlara hijyen konusunda dikkat edilmesi uyarısında bulundu.Ürünler tek tek kontrol edildiTarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, denetime ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte Ankara'daki marketlerde vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı yerlerde gıdaların denetimi ile ilgili bir çalışma yürüttük. Yıllık kontrol planları çerçevesinde, Türkiye'de bütün gıda üretimi, işlemi, depolama, paketleme, toplu tüketim ve satış noktalarını periyodik olarak denetliyoruz. Denetimlerde uygunsuzluklara ilişkin yerinde eğitim anlamında, satıcıları da bilgilendiriyoruz. Hijyen anlamında denetim yapıyoruz, gıdaların kalitesi anlamında; gıdanın bozuk olup olmadığı konusunda, taklit ve tağşiş var mı, yok mu o anlamda bir denetim faaliyeti gerçekleştirdik" dedi.2018'de 1 milyon 200 bin denetimTürkiye sathında 6 bin 800 personel ile her gün bu denetimleri gerçekleştirdikleri bilgisini veren Selçuk, "Bizim kamuoyundan talebimiz şudur; izlenebilirliği olmayan ürünlere itibar etmesinler, herhangi bir ürün satın alırken, bir tereddüt veya şüphe yaşıyorlarsa; ALO 174 hattına ihbar ederlerse, biz de gerekeni yaparız. Bizim amacımız; tüketicimizin uygun ve kaliteli ürüne ulaşmasını sağlamaktır. Öte yandan, 2018 yılı içerisinde 1 milyon 200 bin denetim faaliyeti de gerçekleştirdik" diye konuştu.Hijyenik olmayan işletmelere 11 bin 368 TL idari para cezasıAnkara Tarım İl Müdürlüğü'nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, özellikle gün içerisinde yapılan denetimlerde; peynir, yoğurt, tereyağı süt ürünleri, taze meyve ve sebzeler, salça, reçel ve bal ürünlerinin kontrollerinin 190 işletmede yapıldığı ve 70 civarında gıda ürününün numunesinin incelenmek üzere laboratuvarlara gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Numunelerin analiz sonuçlarına göre de mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemler yürütülecektir. Bu numunelerin incelenmesi sonucunda asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ürün başına 22 bin 742 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, asgari teknik ve hijyenik şartları uygun olmayan işletmelere ise 11 bin 368 TL idari para cezası uygulanmaktadır. İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ankara halkının sağlığını tehlikeye atacak ürünlerin üretim ve satışına izin vermeyeceğiz, sağlıklı gıdayla beslenebilmesi için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdüreceğiz" bilgisine de yer verildi.(İÇ-BC-SO-Y)01.02.2019 08:15:42 TSINNNN