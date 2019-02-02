547 engelli iş sahibi oldu

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Engellivatandaşların kendi işini kurmaları için verilen hibe desteğiyle 547 engelli vatandaş işinin patronu oldu. Geçen yıl engelli kendi işini kurma projeleri başvurusu sayısı yüzde 303 artarak 820'ye yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurmalarını destek için verdiğimiz hibeyi 36 bin liradan 50 bin liraya yükselttik" dedi. Bakan Selçuk, 2019'da da kendi işini kurmak isteyen engellilere yönelik hibe desteklerinin devam edeceğini belirterek en az yüzde 40 engelli olduğuna dair Engelli Sağlık Kurulu Raporu olan ve ilk kez iş kuracak kişilere hibe desteği verildiğini anımsattı. Bakan Selçuk ayrıca, projesi kabul edilen engelli girişimci adaylarına 3 bin liraya kadar kuruluş işlemleri desteği, 11 bin liraya kadar işletme gideri desteği ve 36 bin liraya kadar da kuruluş desteği sağlandığını söyledi. Bu arada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla şubatta ataması yapılacak engelli öğretmen kontenjanı 500'den 750'ye çıkarıldı. Kontenjan artırıldığından dün yapılması öngörülen atamalar 5 Şubat'a ertelendi.