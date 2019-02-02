Altın fiyatlarında son dakika gelişmesi! 2 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Son zamanlarda vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında altın fiyatları geliyor. Dolar ve euronun sert düşmesinin ardından altına olan ilgi her geçen gün yoğunlaşıyor. Takı amacıyla da çok tercih edilen altın düğünlerde gelin ve damada hediye ediliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın ile ilgili tüm detaylar ve son dakika fiyat gelişmesi...

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları son dönemde vatandaşlar tarafından daha çok araştırılıyor. Bu durumun nedenleri arasında çeyrek altın fiyatlarındaki değişikler de var. Yeni ayın ilk günü olan 2 Şubat Cumartesi günü gram altın 220,61 TL'den alınırken 220,65 TL'den satılıyor.