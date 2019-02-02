Çarşı vatandaşa karşı

BUGÜN NELER OLDU

Son dönemde markette, pazarda, halde yükselen fiyatlar vatandaşın ilk gündem maddesi... Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) dün düzenlediği basın toplantısıyla tarladan markete gelen üründe kimin, ne kadar para kazandığını rakamlarla ortaya döktü. Açıklamaya göre, bir ürün sofraya gelirken zincirin her halkası kazanıyor. Rakamlar sistemde tek kaybedenin vatandaş olduğunu ortaya koyuyor.Birliğin açıkladığı verilere göre, üreticiden kilosu 0.80 TL'ye çıkan mandalinanın hal çıkış fiyatı ise 1.60 TL. Marketler mandalinayı yüzde 476.67 fiyat farkıyla 4.61 TL'ye satıyor. Aynı durum portakal için de geçerli. Üreticide kilosu 0.75 lira olan portakal halde 1.38 liraya satılırken, tarladan market rafına gelene kadar fiyatı yüzde 408.44 artışla 3.82 TL'yi görüyor.Mevsim sebzelerinden ıspanak üreticiden 3.63 TL'ye çıkıp markette yüzde 100'e yakın bir artışla 7.18 liradan satılıyor. 1 liraya çıkan lahananın ise marketteki satış fiyatı yüzde 226 artışla 3.26 lira... Verilerden ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri de aracıların elde ettikleri yüksek kâr. Üreticiden 2.40 liraya çıkan yeşil mercimek yüzde 108'lik bir fiyat artışıyla halde 5 liraya satılıyor. Üretici ile hal arasındaki fiyat farkı yüzde 108'i geçerken, üreticiyle pazar arasındaki fiyat farkı ise yüzde 266'ı buluyor. Bu rakam mandalinada yüzde 410, portakalda ise yüzde 326. Pazarda 8.80 liraya ulaşan yeşil mercimek, markette 9.08 lirayı buluyor. Üreticiyle market arasındaki fiyat farkı yüzde 278'i geçiyor.Ocak 2018 market enflasyonu ile Ocak 2019 karşılaştırıldığında da en yüksek fiyat artışı yüzde 129.72 ile patlıcanda. Geçen yıl ocakta 5.78 liraya satılan patlıcan bu yıl ocakta 13.27 liraya kadar çıktı. Bazı marketlerde rakam 20 TL'yi gördü. Patlıcanı takip eden yeşil soğanın geçen yıl ocakta 8.17 lira olan kilosu bu yıl ise 15.97 TL'ye ulaştı.TZOBBaşkanı Şemsi Bayraktar, tam mevsimi olmasına rağmen ocakta mandalina, portakal gibi ürünlerde üreticiden markete fiyat farkının 5-6 kata ulaştığını belirterek, "Bir spekülatif faaliyet olduğunu görüyoruz" dedi. Hava şartları düzelince fiyatların normale döneceğine işaret eden Bayraktar, "Tarlada zarar gören ürünlerle ilgili daha fazla fiyat artışı görmüyorum. Bu fiyatlar bir miktar daha aşağı inecektir, bunu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.ÜRÜNÜ PARÇA PARÇA SATIYORYağışlarnedeniyle fiyatları katlanan taze meyve-sebze semt pazarlarını da vurunca esnaf çözümü parçalayarak satmakta buldu. Marketten canı yanan vatandaş pazardan aldığı parça ürünlerle filesini dolduruyor. Tanesi 7 liraya çıkan lahanayı dörde bölerek, kilosu 17 liraya çıkan biberi ise demetle satan pazarcı esnafı, "Vatandaş zaten markete gidemiyor. Orada fiyatlar uçmuş. Bize geldiğinde ise elindeki kısıtlı parayla alışveriş yapabilsin diye parçalama ya da dilimleme yoluna gittik. Bu şekilde filelerini dolduruyorlar" diyor.