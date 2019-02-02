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Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 3 bin Kuran kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım olmak üzere 9 bin 500 sözleşmeli personel alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 KPSS puan sırası esas alınarak alım yapılacak boş kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Başvuru yapacakların, 2018 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak
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