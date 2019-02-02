İşverene 14 milyarlık asgari ücret desteği

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe giren 12 ay boyunca verilecek asgari ücret desteği kapsamında işverenlere yaklaşık 14 milyar liralık destek sağlanacak. Sendikalı işyerlerine asgari ücretin 3 katı uygulaması korunarak pozitif ayırımcılık yapılırken, işçi çıkaranlar bu haktan yararlanamayacak.Hükümet, asgari ücrette yüzde 26'lık artışın ardından destek uygulamasına devam kararı alırken, konuya ilişkin yasal düzenleme iki gün önce onaylandı. Yasaya göre geçen yıl 10 ay süresince verilen asgari ücret desteği bu yıl 12 ay verilecek. İki yıldır süren bu destek işçi başına 100 lirayken yeni uygulamada sendikasız işyerlerinde kapsam daraltıldı. Yeni uygulamaya göre asgari ücretin 1.5 katına kadar ücret alan işçiler için asgari ücret desteği verilecek. Üç yıllık dönemde işçi başına 100 lira olarak verilen destek bugün işçi sayısı 500'ün altında olan işyerlerinde 150 lira olarak uygulanacak. İşçi sayısı 500'ün üzerinde olan işyerlerinde ise işçi başına 150 lira yerine 100 lira destek verilecek.Geçen yıl asgari ücret desteği 8.5 milyar lirayı aştı. Yeni uygulamayla küçük işletmelere destek oranı yükseldi. Bu destekle işverenler üzerindeki işçilik maliyetlerinin aşağı çekilmesi hedefleniyor. Ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan yer altında çalışanlar için, belirlenecek günlük kazanç 271 lira olarak uygulanacak.Mevcutbir işletmenin kapatılarak değişik bir ad altında açılması gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem yapanlara verilen destek, gecikme cezası ve zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyerleri hakkında destek uygulanmayacak.Ortalamasigortalı sayısı; beş yüzün altında olan işyerleri için günlük 5 lira, beş yüz ve üzerinde olan işyerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak. Muvazaalı işlem yapan işyerlerine verilen destek, gecikme cezası ve zammıyla birlikte geri alınacak.