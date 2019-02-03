Borsada 22 yılın ocak rekoru kırıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ağustosayındaki kur saldırısını, eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomi Programı ile saldırıları bertaraf edip, makro hedeflerinin tümünü yakalayan Türkiye, ocak ayında yatırımcı akınına uğradı. Borsa İstanbul'da BIST- 100 Endeksi yüzde 14.03 ile son 22 yılın en iyi ocak performansına imza attı. BIST 100 endeksi en son 1997'nin ocak ayında yüzde 64.5 değer kazanmıştı.Borsa İstanbul, ocakta dünya borsaları endeksinin iki katı kadar yükselirken, gelişmiş ülke borsalarının tamamını solladı. Borsa İstanbul, gelişmekte olan ülke borsaları arasında yüzde 20 yükselen Arjantin'den sonra ikinci sırada yer aldı. Borsadaki şirketlerin piyasa değeri bir ayda 100 milyar TL artarak 867 milyar liraya çıktı. Ocak ayının ilk 4 haftasında 1 milyar 66 milyon dolarla son 12 yılın en büyük yabancı girişi gerçekleşti.Spor Toto Süper Lig'de beklenen santrafor transferlerini gerçekleştiren Galatasaray, geçen hafta BIST- 100 Endeksi içerisinde yüzde 11.8 ile en fazla yükselen üçüncü hisse oldu. Kadrosunu genişleterek iki hafta art arda kazanan Fenerbahçe ise haftayı yüzde 8.7 yükselişle tamamladı. Ocak ayının genelinde ise Galatasaray yüzde 20.16, Fenerbahçe yüzde 12.86 yükseldi.