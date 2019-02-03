Geleneksel perakende sektörü tekelleşiyor

BUGÜN NELER OLDU

TürkiyeEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Perakende Yasası'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Fiyatların düşmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı da tarımsal üretimi daha cazip hale getirmeli" ifadesini kullandı. Perakende sektörünün bozulması nedeniyle piyasanın tekelleştiğini savunan Palandöken, Türkiye'nin meyve ve sebze üretiminde kendisine yetebilecek bir konumda olduğunu vurguladı. Palandöken, "Fiyat istikrarının sağlanması için perakende yasası güncellenmeli" diye konuştu.