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’den son dakika ve yağış açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Özellikle Pazar gününü dışarda arkadaşları, sevdikleri, aileleri ile geçirmek isteyen bireyler bir plan yapmadan önce hava durumunu kontrol ediyorlar. Pazar günlerinin en fazla aratılan sorularından olan ‘bugün hava nasıl olacak’ sorusunun yanıtını sizleri için hazırladık. İşte Meteoroloji’den gelen hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 3.2.2019 08:49
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika açıklamasına göre bugün yurt genelinde herhangi bir şekilde yağış beklenmiyor. Özellikle Marmara bölgesinde adeta bir yaz havası yaşanacak. Yurdun doğu kesimlerinde ise durum biraz daha farklı, Pazar günlerini değerlendirmek isteyen bireyler için Meteoroloji'den gelecek açıklamalar oldukça fazla önem arz ediyor. Yine yurdun iç ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor. Peki, İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı…

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den gelen bilgiler doğrultusunda İstanbul'da hava sıcaklıkları ve Meteoroloji'den gelen uyarıları sizler için hazırladık…

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış açıklaması! Bugün hava nasıl olacak?
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