Otomotiv sanayisine Ar-Ge desteği geliyor

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Türkotomotiv sanayisini güçlendirmek için Ar-Ge çalışmalarına hız verildi. TÜBİTAK otomobil sanayisinin ihtiyaç duyduğu sürüş destek sistemlerindeki insanmakine etkileşimini artırmak için proje geliştiricilere destek verecek. Çağrı kapsamında araç kullanırken dikkat dağınıklığına yol açmayacak insan-makine etkileşimli sistemler geliştirilecek. Proje geliştiricilere 4 milyon liraya kadar destek sağlanacak.Söz konusu projelerin nasıl olması gerektiğini belirleyen TÜBİTAK, otomotiv kullanıcılarının taleplerini algılayan sistemleri destekleyecek. Kullanıcının hareket veya seslerini algılama sistemleri, sürüş güzergâhına ilişkin bilgileri algılayarak değerlendiren sistemler, baş üstü gösterge sistemleri, arttırılmış gerçeklik uygulamaları, dikkat dağınıklığına yol açmayacak sistemler, sürücüyü bilgilendirebilecek sistemler ile siber güvenlik ile ilgili çalışmalar da destek çağrısı kapsamında değerlendirilebilecek. Sadece montaj içeren projeler destek kapsamı dışında bırakılacak. Ayrıca sadece yazılımdan geliştirmeye dayalı projeler de desteklenmeyecek. Çağrının odak noktası otomobiller için 'gömülü sistemler' olacak. Tasarım ve Ar-Ge'si yurtdışında yapılan sistemler de çağrı kapsamı dışında bırakılacak. Çağrıya araç ve araç parçası üreticisi firmalar tek başına başvuru yapabilecek. Diğer firmaların araç veya araç parçası üreticisi firmalarla ortak olması ya da bu firmalardan hizmet alımı yaparak başvurması gerekiyor. Çağrıya 22 Şubat'a kadar ön kayıt yapılabilecek. Mart ayının 14'ünde ise çağrı kapanacak. Çağrıda proje bütçesi üst sınırı 4 milyon lira olarak belirlendi.