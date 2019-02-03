Siirt’te termal sondajda petrol bulundu

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Siirt'tejeotermal tesis çalışmaları kapsamında sondaj çalışması yapılan kuyuda petrole rastlandı. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın girişimleriyle kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı mevkisinde yapılması planlanan ve devre mülk sistemiyle işletilecek tesisin termal su ihtiyacını karşılamak üzere sondaj çalışması gerçekleştirildi. Sondajın 715. metresinde istenen su kaynağına ulaşmasının ardından mineral zenginliğinin ilgililerin dikkatini çekmesi üzerine sudan alınan numuneler Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) gönderildi. Tesisin termal su ihtiyacı için sondaj çalışmalarında petrole rastlandığını aktaran Aktay, "TPAO verileri bu gelişmeyi teyit etti. Bu tesis, yabancı sermaye katkısıyla yapılacak ve hem Siirt'in yeni şehir planını belirleyecek hem de bölge turizmine çok önemli bir katkıda bulunacak" diye konuştu. Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan da, "Su ararken bulunan petrolün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik de gelişmeleri umut ve heyecanla takip ettiklerini söyledi.