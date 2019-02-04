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desteği yüzleri güldürdü

Başkan 'ın geçen hafta onayladığı 12 ay boyunca verilecek desteği işverenlerin yüzünü güldürdü

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019
Asgari ücret desteği yüzleri güldürdü

Toplam işçi sayısı 500'ün altında olan işyerleri için 150 liraya çıkarken, bu yıl 10 işçi için aylık bin 500 lira asgari ücret desteği verilecek. Ortalama sigortalı sayısı 500'ün altında olan iş yerleri için günlük 5 lira, 500 ve üzerinde olan iş yerleri için günlük 3.36 lira destek sağlanacak. Sigorta prim borçlarını yapılandıran işletmeler de asgari ücret desteğinden yararlanabilecek. Destekten yararlanacak işletmelerin işçi sayısının, geçen yıl aylık bazdaki en düşük işçi sayısının altına düşmemesi zorunluluğu getirildi. Geçen yıl şubatta 8, diğer aylarda 9 işçi çalışmış olan bir işyerinde bu sene 7 işçi çalıştırılıyorsa destek verilmeyecek.

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