Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. EYT gündeminini takip eden vatandaşlar bu açıklama sonrası internet üzerinden konuyla ilgili tekrar araştırmalara başladı.

Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti."



