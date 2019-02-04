İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2019 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?

İşsiz kalan ve iş bulamayan vatandaşlar işsizlik maaşından faydalanarak geçici bir süre de olsa geçimlerini sağlamak istiyorlar. Tabi bu konuda önemli detaylardan biri de işsizlik maaşı başvurusu yapmanız için gerekli şartlardır. Örneğin kendi isteği ile işten ayrılmış bir kişi işsizlik maaşından faydalanamaz. Peki işsizlik maaşı için hangi şartlar sağlanmalıdır? İşte yanıtı...

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

Öncelikle bireylerin işsizlik maaşından faydalanabilmeleri için kendi rızası olmadan işten çıkarılmaları gerekir. Örneğin; işverenin sizinle çalışmaya devam etmemek istememesi veya iş yerinin iflas etmesi gibi sizin isteğiniz dışında gerçekleşen durumlarda oluyor. İşsizlik maaşından faydalanabilmek için ise 120 gün aralıksız çalışmış ve sigorta primlerinizin ödenmiş olması gerekiyor. Bunun yanında işten atılan ve önceki 120 gün aralıksız olarak sigorta primi yatmış olan bir kişinin, işsiz kalmadan önceki çalışma süresi hesaba katıldığında, 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir. Sigorta primi en az 600 gün ödenen kişiye 6 ay, 900 gün prim ödemesi olan kişiye 8 ay, 1080 gün prim ödemesi yapılmış kişiye de 10 ay işsizlik maaşı bağlanır ve bu süre boyunca bu personel işsizlik maaşından faydalanır.

İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için;