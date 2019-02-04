İstihdama 4.0 damgası

Hükümet sanayideki yapısal dönüşümü nitelikli insan kaynağı ile birleştirmek için 1 milyonun üzerinde işyerinin kapısını çalarak gelecek 10 yılın en gözde mesleklerini belirledi. İşverenlerin ön plana çıkmasını bekledikleri mesleklere sanayi 4.0 damgasını vurdu. Geleceğin en popüler 16 mesleği arasında yapay zekâdan robot kaynak operatörüne, elektrikli arabalar için teknik bakım elemanından dijital reklamcılığa kadar bir çok meslek bulunuyor.



60 BİN KİŞİ BİLİŞİM EĞİTİMİ ALDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşme, yapay zekâ, büyük veri, bulut, bilişim gibi uygulamaların iş süreçlerine entegre edilmesinin önemine dikkat çekti. Bakan Selçuk, "Son 4 yılda sadece bilişim sektöründe düzenlenmiş olduğumuz mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programlarına 60 bine yakın kişi katıldı. Bu eğitimleri tamamlayan kişilerin yüzde 60'ından fazlası kalıcı olarak istihdam ediliyor" dedi. Türkiye İş Kurumu'nca 1 milyon 295 bin işyeri ziyareti ile gerçekleştirilen araştırmada işverenlerin gelecek 10 yılda ön plana çıkmasını beklediği mesleklerde sanayi 4.0'ın etkisi görüldü. Geleceğin en popüler 16 mesleği şöyle sıralandı: "Yapay zeka makine kalite kontrol elemanı, robot kaynak operatörü, bilişim teknolojisi, elektrikli arabalar için teknik bakımcı, dil konuşma terapisti, güneş enerji sistemi teknik personel, dijital reklamcılık, veri tabanı yöneticiliği, AR-GE mühendisi, E-Ticaret meslek elemanı, siber güvenlik uzmanı, internet televizyonculuğu, yazılım destek uzmanı, robot mühendisliği, üç boyutlu grafik animasyoncu, mobil yazılımcı." Araştırmaya göre bilgi ve iletişim sektöründe açık işi en çok olan ilk 10 meslek şöyle: "Sistem programcısı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bilgisayar mühendisi, yazılım destek uzmanı, yazılım geliştiricisi, elektronik teknisyeni, makine mühendisi, satış danışmanı uzmanı, yazılım mühendisi, bilgisayar programcısı."



AR-GE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Bilgi ve iletişim sektörü en fazla Ar-Ge çalışması yapan sektörlerin başında geliyor. İŞKUR araştırmasına göre Ar-Ge çalışmaları istihdama olumlu katkı sağlıyor. Ar-Ge çalışması yapan her iki işyerinden biri yatırım yapmayı planlarken, her 3 işyerinden birinde açık iş bulunuyor.



ÜNİVERSİTE DEĞİL MESLEK SEÇİN

Gençlere üniversite değil meslek çağrısı yapan İŞKUR'un araştırmasına göre işveren açık işlerinin yüzde 40.6'sında eğitim düzeyinden ziyade, mesleki bilgi ve nitelik arıyor. İşverenlerin yüzde 72.1'inin genç işgücü tercihlerinde pratik beceri dikkate alınıyor. İşverenlerin yüzde 44.8'i gençlerde tecrübe ararken, yüzde 23.1'i teorik beceriye, yüzde 21.7'si referansa önem veriyor. Diplomayı dikkate alma oranları ise yüzde 18.2.

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