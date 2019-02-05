Dijital operatör akıllı asistan oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mobil uygulamalarla dijital müşteri deneyimi üzerine odaklanan Turkcell, Dijital Operatör üzerinden akıllı asistanla hizmet vermeye başlıyor. Şimdiye kadar 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin yapıldığı "Hesabım" uygulaması değişen tasarımı ve çok daha zengin işlemler menüsüyle bundan sonra 'Dijital Operatör' adıyla hizmet verecek. Kullanıcıların tüm işlemlerini dijital ortamda yapmasına imkân tanıyan Dijital Operatör, müşteri deneyimi alanında yenilikleri de beraberinde getiriyor. Uygulama mağazalarında 2018'de Türkiye'nin en popüler ilk 10 uygulamasından biri olan Hesabım'ın üçüncü nesil versiyonu Dijital Operatör; "Mağaza", "İşlem Merkezi" ve "Yardım" bölümleriyle dijital çözümler sunacak. Dijital operatör olmanın ancak teknolojinin odağına müşteriyi almakla mümkün olduğuna vurgu yapan Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, bugüne kadar Turkcell Çağrı Merkezi'ne gelen binlerce görüşmeyi değerlendirdiklerini ve Dijital Operatör'ü tasarlarken müşteri ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirtti. Öztürk, "Turkcell Çağrı Merkezi'ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geliyor, biz de Dijital Operatör'ü müşterilerimizin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladık" diye konuştu.