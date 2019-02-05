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()'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?

konusu yüz binlerce vatandaşın ana gündem maddelerinden. Vatandaşlar bu konuyu sıklıkla takip ederek en güncel gelişmeleri anbean öğrenmek istiyor. ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ile ilgili gündemimizde bulunmuyor açıklamasına rağmen vatandaşlar bu konuda aynı istekte bulunmaya devam ediyor. İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son yapılan açıklamalar...

Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:15
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?


() ile ilgili Bakan geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu. EYT gündeminini takip eden vatandaşlar bu açıklama sonrası internet üzerinden konuyla ilgili tekrar araştırmalara başladı.

Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde, bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden EYT hakkında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) gündemlerinde olmadığını ifade etti."


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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası çıkacak mı?
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