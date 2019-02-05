Enflasyonda gıda terörü

BUGÜN NELER OLDU

Üreticiden 80 kuruşa alınan mandalinanın, aracı ve komisyoncuların fahiş kârları ile Hal'de 1.60'a, pazarda 4.08'e, markette ise 4.61 TL'ye tüketiciye sunulmasına neden olan sistem, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesine köstek olmayı sürdürüyor. 2018'i yüzde 20.3 ile Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefi olan yüzde 20.8'in altında kapatan enflasyon, 2019'a, gıdadaki fahiş artışların etkisiyle yükselişle başladı. Üç ay aradan sonra tekrar ibreyi yukarı çeviren Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜEF) ocakta yüzde 1.06 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.Ocak ayında sebze ve meyve fiyatlarındaki anormal yükselişle Türkiye'nin ana gündem maddesi haline gelen gıda fiyatları, enflasyon rakamlarında da kendisini fazlasıyla hissettirdi. Özellikle marketlerin üreticiden aldıkları malları yüzde 500'e varan farklarla tüketiciye satması, gıda enflasyonunu zirveye taşıdı. Ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.43 ile gıda ve alkolsüz içecek grubunda gerçekleşti.Bu grup, yıllık enflasyonda da yüzde 30.97 ile zirvede yer aldı. Gıdada 2018'de yıllık enflasyon yüzde 25.11 olmuştu. Enflasyonun yüzde 25.2 ile zirveye çıktığı Ekim 2018'de ise yıllık gıda enflasyonu yüzde 29.26 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın ocak ayında yüzde 1.58 olan işlenmemiş gıdadaki fiyat artışı, bu yılın aynı ayında yüzde 12.33 oldu. İşlenmemiş gıdada yıllık enflasyon yüzde 27'den 40.5'e çıktı. Taze meyve ve sebzedeki aylık artış yüzde 29.7 oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18 ile etekte gerçekleşti. Bunu yüzde 17.37 ile kadın hırkası, 15.42 ile kadın kazağı, 14.76 ile elbise, 13.77 ile anorak tip çocuk kabanı, 12.95 ile erkek kazağı izledi.TÜKETICI fiyatları bazında ocak ayında, bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı, yüzde 87.87 ile çarliston biberde oldu. Bunu, yüzde 80.94 ile patlıcan, yüzde 67.63 ile ıspanak yüzde 63.84 ile sivri biber izledi. Fiyat artışında ikinci sırada patlıcanın marketteki satış fiyatı ocakta yüzde 129 artmıştı.OCAKTA aylık bazda en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7.95 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselen enflasyona rağmen, ana gösterge olan çekirdek enflasyon yüzde 20.15'ten 19.55'e inerek 5 ayın dibine geriledi.EKONOMISTLER, enflasyonun ocakta yükselmesinde özellikle işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artışın etkili olduğu görüşünde. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyonda kalıcı düşüşün ağustos ayından itibaren gerçekleşebileceğini söyledi.TÜRKIYE İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon sepeti ve madde ağırlıklarını güncelledi. Buna göre, sepette en büyük paya sahip olan gıda ve alkolsüz içecekler ile konutun ağırlığı artarken, ulaştırmanın ağırlığı azaldı. Enflasyon sepeti bu yıl, 418 madde, 895 madde çeşidini kapsayacak. Sepette 28 bin 711 işyeri ve 4 bin 274 konuttan her ay 544 bin 256 fiyat derlenecek. Enflasyon sepetine hazır et yemekleri, konserve balık, hazır sütlü tatlılar, dereotu, nane, roka, tere, fındık ezmesi, çocuk elbisesi, evcil hayvanlar için gıda harcamaları, saat ve kadın çantası girerken, anaokulu ücreti çıkarıldı.