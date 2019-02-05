Türk faktoring şirketine EBRD’den 100 milyon liralık kredi

KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına hızlı ve etkin çözümler sunma amacıyla faaliyet gösteren Tam Faktoring, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile üç yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı. Yapılan şirket açıklamasına göre her yıl ortalama yüzde 80'nin üzerinde büyüme gösteren Tam Faktoring, 100 milyon lira değerindeki bu kredi anlaşması ile KOBİ finansmanında daha da etkin olmayı hedefliyor.

"KREDİ ANLAŞMASI TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN İNANCIN GÖSTERGESİDİR"

Kredi anlaşmasının imzalandığı toplantıda konuşan Tam Faktoring CEO'su Kunter Kutluay, "2018 yılında 70 binin üzerinde müşteriye dokunarak 100 binin üzerinde işlem gerçekleştirdik. Sektörde ARGE merkezine sahip tek kurum olarak yapay zeka ve robot teknolojisi ile çalışıyoruz. Bugün 21 ilde 33 şubemiz ile KOBİ'lere yakın ve erişilebilir bir hizmet sunuyoruz. EBRD'nin finansman desteği ile önümüzdeki dönemde de KOBİ'lerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

EBRD'DEN TÜRKİYE'YE SON BİR YILDA 1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Sadece 2018 yılında Türkiye'ye 1 milyar eurodan fazla yatırım yaptıklarını belirten EBRD Türkiye Başkanı Arvid Tuerkner, "KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir ve ticaretin kısmen daraldığı bu ortamda her zamankinden daha fazla finansman ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Faktoring, KOBİ'ler için bankacılık hizmetlerine alternatif yararlı bir finansal araç. Uzun süredir birlikte çalıştığımız ve hızla büyüyen Tam Faktoring'i desteklemekten ve daha fazla finansman sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.