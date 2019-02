Türkiye’nin en değerlisi Ziraat Bankası

BUGÜN NELER OLDU

Araştırma şirketi Brand Finance, dünyanın en değerli 500 banka markasını sıraladı. Listenin ilk sırasında 79.8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC yer alıyor. Türk bankalarının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada gerilese küresel rakiplerinin arasından sıyrılmış durumda…9 Türk bankası içinde ilk sırada Ziraat Bankası var.Banka, geçen yıla göre yüzde 14 artan 1.6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye'nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 146'ncı sırada. Listeye giren diğer Türk bankaları Garanti, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve TEB oldu.Listenin ilk sırasında Çinli bankalar ağırlıkta. Dünyanın en değerli markası olan ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti. Listede beşinci sırada 40 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo yer alıyor.Onu Bank of America, Citi, Chase, China Merchants Bank, İngiliz HSBC takip ediyor. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, kurun olumsuz etkileri sonucu Türk banka marka değerlerinin küresel sıralamada gerilemesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade etti.