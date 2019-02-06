13 milyonluk sanal para bir gecede transfer edildi

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İSTANBUL'DA kripto para alım-satımı yapan bir şirketin 13 milyon lira tutarındaki sanal paraları bir gecede başka hesaplara transfer edildi. Şirketin zarara uğratıldığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada 24 şüpheli tespit edildi. İstanbul merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda, 23 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada iki kullanıcı hesabı üzerinden şirkete ait Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi sanal paraların farklı adreslere transfer edildiği tespit edildi.