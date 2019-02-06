Gökbey yakında seri üretime geçiyor

BUGÜN NELER OLDU

AselsanGüç Birliği Zirvesi Ankara'da yapıldı. Zirveye katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayiinin millileşmesinin tercih değil zorunluluk olduğunu söyledi.Akar, Türkiye'nin Pakistan'la Milgem, Katar'la Fırtına, Ukrayna ile İHA ihraç sözleşmelerini imzalar duruma geldiğini belirtti. Akar, "ATAK helikopterlerine dünyanın her tarafından ilgi gösterilmektedir. Hürkuş Başlangıç Temel eğitim uçağı silahlı kuvvetlerimizin göz bebeği olmuştur" şeklinde konuştu. Akar, ilk uçuşunu gerçekleştiren Gökbey genel maksat helikopterinin seri üretim sürecinin yakında başlayacağını da açıkladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayiindeki hedeflerine ilişkin, "Yapacağımız işlerde, harekatlarda vereceğimiz kararlarda şunun bunun parmak sallamasına, tehdidine pabuç bırakmadan, öz güvenimizle sahada etkin olabiliyorsak netice budur" dedi. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün de yaptığı konuşmada, Aselsan'ın yeni tedarik yapısının 1 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini duyurdu.