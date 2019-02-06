Google’ın kasasındaki nakit 100 milyar $’ı geçti

BUGÜN NELER OLDU

Google'ın kasasında biriken para üçüncü çeyrekte 106 milyar dolara ulaştı. Google ad olarak hayatımıza giren dünyanın en büyük dijital reklamlarının gelirleri geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 20 düzeyinde artmış durumda. Google reklam gelirleri bu artışla 27.2 milyar dolara ulaştı. Google'ın 2018'in son çeyreğinde toplam gelirlerinde ise yüzde 22'lik bir artış oldu ve bu rakam 39.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in rakamları açıklandıktan sonra şimdi yeni tartışma, firmanın bu kadar büyük bir nakit seviyesine ulaştıktan sonra temettü dağıtıp dağıtmayacağı. Firmadaki agresif büyüme o kadar hızlı ki, geçtiğimiz yıl 19 bin yeni çalışan istihdam ederek toplam çalışan sayısını 98 bin 771'e çıkardı.