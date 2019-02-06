KOBİ’lere rehberlik desteği

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Eğıtimli, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar KOBİ'lere rehberlik hizmeti verecek, proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde yardımcı olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilk etapta 200 KOBİ rehberi, 2 bin 400 teknik danışman, alanda görev almaya başlayacak" dedi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren KOBİ Rehberliği ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili yazılı açıklama yapan Varank, piyasada 'çantacı' olarak ifade edilen aracıların yönetmelikle ortadan kalkacağının altını çizdi. Varank, bu işin eğitimini almış, saha tecrübesi olan, alanında yetkin KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri kapsamında KOBİ'lere rehberlik hizmeti vereceğini anlattı. Bakan Varank, düzenleme sayesinde yetkilendirilecek KOBİ rehberleri ve teknik danışmanların bir anlamda akreditasyon görevi üstleneceğini vurgulayarak "3 yılda, 4 bin KOBİ'nin bu hizmetlerden faydalanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. ANKARA