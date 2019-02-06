Merkez de enflasyonda gıda terörüne dikkat çekti

BUGÜN NELER OLDU

Ocakta enflasyonun tetikleyicisi olan ve üreticiden tüketiciye ulaşıncaya kadar fiyatı yüzde 500'e yakın oranda artan meyve ve sebze, Merkez Bankası'nın da raporuna damga vurdu. Tüketici fiyatlarının yüzde 1.06 arttığı ocak ayında, yıllık enflasyon yüzde 20.35 olarak gerçekleşirken, gıdada aylık artış yüzde 6.43, yıllık artış ise yüzde 30.97 oldu. Merkez Bankası tarafından dün yayınlanan Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, "Gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyonun ocakta 5.86 puan arttığına dikkat çeken banka, bu gelişmede, temelde taze meyve ve sebze grubundaki sert artışa bağlı olarak yükselen işlenmemiş gıda fiyatlarının belirleyici olduğuna vurgu yaptı.Yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada 13.45 puan artarak yüzde 40.54'e çıktığına dikkat çekilen raporda, taze meyve-sebzede aylık artışın yüzde 29.71, yıllık artışın ise yüzde 64.11'e ulaştığı ifade edildi.RAPORDA, enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımalarının izlendiği, temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerinin gerilediğine dikkat çekildi. Raporda, temel mal grubunda yıllık enflasyonun 1.92 puan gerileyerek yüzde 22.75 olduğu, düşüşe tüm alt grupların katkı verdiği belirtildi. Giyim grubu yıllık enflasyonunun 2.4 puan gerilediği, enerji fiyatlarının yüzde 4.2 azaldığı ve enerji grubu yıllık enflasyonunun 7.76 puanlık düşüşle yüzde 13 olduğu belirtildi.