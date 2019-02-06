Salda Gölü ve kayak merkezinde hedef 12 ay turizm

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun berraklığıyla dikkati çeken Salda Gölü ve kayak merkezinde, yaz kış turizmin canlı tutulması hedefleniyor.

Güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Salda Gölü, 2018 yılında 500 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Kış aylarında da Salda Gölü ve göl manzaralı Salda Kayak Merkezi'ne ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle Antalya, İzmir, Manisa ve Denizli illerinden kış aylarında bölgeye gelen ziyaretçiler, Salda Gölü kenarında yürüyüş yapıp gölün eşsiz güzelliğini seyre dalıyor, huzuru ve sakinliği yaşıyor.

SALDA GÖLÜ MANZARALI KAYAK İMKANI

Karla kaplı ormanların arasından Salda Gölü manzaralı kayak merkezine de çıkan ziyaretçiler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

1989'dan bu yana doğal sit alanı statüsünde olan Salda Gölü'ne son yıllarda artan ziyaretçi sayısı dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Özel Çevre Koruma Bölgesi" ilan edilmesi öngörülen bu çevrenin, sürdürülebilir korumasını sağlamak ve ziyaretçi ihtiyaçlarını karşılamak amaçlanıyor.

Yapılacak çalışmalarla düzenli, kalıcı, temizliği ve çevre değerlerini koruyucu, insanların ihtiyaçlarını karşılayan projelerle hedef, 12 ay turizm hareketliliği sağlamak. Burdur Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burdur'un geniş bir turizm potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinin, sahip olduğu Salda Gölü ve Salda Kayak Merkezi ile özel bir konumu olduğunu belirten Vali Şıldak, özellikle sömestir tatilinde kayakseverlerin ve gölü görmek için gelen ziyaretçilerin sayısının arttığını ifade etti.

TELEFERİK YAPILMASI PLANLANIYOR

Göl kenarından başlayıp kayak merkezine kadar ilerleyen bir teleferik projenin peşinde olduklarını vurgulayan Şıldak, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili fizibilite çalışmalarını yürütmekteyiz. 12 aya yaygın, bölge insanımızın yararlanabileceği onlar için istihdamı artıracak projeler peşindeyiz. Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımızın da açıkladığı üzere Salda Gölü çevresinde çok kapsamlı çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmaların 2019 yılı içinde büyük bir bölümünü tamamlamış olacağız. Bunların en önemlisi millet bahçesi olacak. Millet Bahçesi'yle Salda Gölü ve çevresinin çevre değerlerinin sürdürülebilirliği ve korunarak turizme kazandırılması Bakanlığımızın birinci önceliği. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı hızla ve büyük bir ciddiyetle sürdürüyoruz."

"ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ" KALICI OLACAK

Salda Gölü ve çevresinde uygulanacak 'Özel Çevre Koruma Bölgesi' düzenlemesiyle gölün korunmasının kalıcı hale getirileceğini belirten Vali Şıldak, "Bunun yanında buraya gelen ziyaretçilerin de en iyi şekilde hizmet almalarını ve günü birlik ihtiyaçlarının göl kenarında sağlamalarını amaçlayan bir rota çiziyoruz. Sayın Bakanımızın da açıkladığı üzere göl kenarında gezinti, yeme içme, bisiklet ve yürüyüş yolları, kamp alanları gibi farklı etkinlik imkanlarını bir arada sunan çok kapsamlı projeler yürütülecek. Biz de Valilik olarak bütün desteklerimizi ve iş birliğini ortaya koyarak heyecanla bu süreçleri takip ediyoruz. Projeler düzenli, kalıcı, temizliği ve çevre değerlerini koruyucu, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan boyutlara sahip olacak. Ziyaretçiler ibadetlerini yapabilecek bir mescide de kavuşacak, otopark imkanını da olacak, yeme içme ve göle girme ihtiyacı da rahatlıkla karşılanabileceği unsurları içeren projeler yürütülecek." ifadelerini kullandı.