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İstanbullulara müjde! 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 10 Mart’ta açılması bekleniyor.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:08
İstanbullulara müjde! 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

Tren hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliği de tamamlandı.
Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

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İstanbullulara müjde! 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek
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