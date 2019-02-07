Haberler Ekonomi Haberleri İstanbullulara müjde! 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

İstanbullulara müjde! 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek Halkalı-Gebze arasında bulunan banliyö tren hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona gelindi. İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 10 Mart’ta açılması bekleniyor.

İHA Ekonomi Haberleri Giriş Tarihi: 7.2.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 15:08