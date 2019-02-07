BUGÜN NELER OLDU

Bakan Berat Albayrak, gıda enflasyonunda yaşanan 6.5'lik artışı 'gıda terörü' olarak niteledi. Albayrak, "Şayet gıda enflasyonu yüzde sıfır çıksaydı aylık enflasyon -0.43, yıllık ise 18.85 olacaktı. Bu, çok net gıda terörü olduğunu gösteriyor" dedi.Antalya'daki toplam 50 bin hektarlık seradan sadece 2 bin hektarının zarar gördüğünü anlatan Albayrak "Gıda fiyatları ile ilgili sürekli açıklama yapanların araştırılmasını istedim. Birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gördük ki, felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Siyasi muhalefete dönüştürmek için milletin boğazına operasyon çekiyorlar. Şaşırmamak lazım, çünkü ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağa mı kast etmeyecek?" diye konuştu."Çok net ve önemli kararlar aldık" diyen Albayrak meyve-sebze fiyatlarına dönük eylem planını ise şöyle açıkladı:"Önümüzdeki hafta bazı gelişmeler yaşanacak. Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla ve uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkânı sağlayacak. Seçimden sonra ise tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Sebze fiyatlarında bu durumu her kış yaşıyoruz. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta ya da haftaya Ziraat Bankası tarafından açıklanacak. Ayrıca kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız.""Seracısı, komisyoncusu kafasına göre hareket edemeyeceği bir sistem kuracağız" diyen Albayrak "3-4 alanda hızlı adımlar atacağız. Toplum bunun etkisini hızla görecek" şeklinde konuştu. Albayrak mevcut seraların yüzde 90'ının altyapısının modernizasyona ihtiyacı olduğunu da anlattı.